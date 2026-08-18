"Мы ўсё можам": Лукашэнка паставіў задачу развіваць зброевы патэнцыял

Не для вайны, а для ўпэўненасці ў міры - менавіта гэта стала галоўным матывам стварэння ўласнай вытворчасці стралковай зброі. Унікальную прамысловую пляцоўку 18 жніўня наведаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Нават пры наяўнасці беспілотнікаў або балістычных ракет стралковая зброя вельмі важная для арміі. Без гэтага няма ніякай абароны, упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Для краіны ўвасабленне ў жыццё такога перадавога праекта - гэта ўмацаванне тэхналагічнай бяспекі, магчымасці аснашчаць Узброеныя сілы, а таксама пашырэнне экспартнага патэнцыялу. Уласныя высокатэхналагічныя распрацоўкі патрэбныя сёння для ўмацавання бяспекі і ў гэтай частцы планы на перспектыву ёсць у беларускіх збройнікаў.

Займацца стралковай зброяй сталі яшчэ гадоў 7-8 таму. Спачатку гэта былі дапрацоўкі з імпартнымі камплектуючымі, але апошнія 3 гады ўжо ўшчыльную кіпела праца, каб выканаць прэзідэнцкае даручэнне - арганізаваць па-сапраўднаму ўласную вытворчасць. Даючы яго, Аляксандр Лукашэнка кіраваўся простай логікай: у жыцці бывае ўсялякае, у такой сферы трэба мець сваё (гл. відэа).