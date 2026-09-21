"Мытня - гэта перш за ўсё бюджэт" - Лукашэнка пра працу ДМК і выклікі на мяжы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага. На парадку дня важны аспект для айчыннага экспарту - увядзенне ў Расіі новай сістэмы пацвярджэння чакання тавараў.

Пэўныя нязручнасці для беларускіх экспарцёраў ёсць у частцы кантролю на расійска-беларускай мяжы. Але нейкай сур'ёзнай праблемы ў ДМК не бачаць. Беларусь сумесна з Расіяй распрацоўваюць дакументы саюзнага ўзроўню. Яны павінны спрасціць працэдуру і палепшыць сітуацыю для беларускіх экспарцёраў.

Кіраўніка дзяржавы таксама цікавіў узровень развіцця мытнай інфраструктуры і неабходныя меры для пашырэння яе эфектыўнасці. Абмяркоўваліся і дзеянні заходніх суседзяў, якія наўмысна сабатуюць грузапатокі (гл. відэа).