"Патрэбна стратэгія" - Лукашэнка запатрабаваў ператварыць поўнач Віцебшчыны ў самадастатковы край
"Патрэбна дакладная стратэгія для поўначы Віцебскай вобласці" - гэта патрабаванне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. 15 кастрычніка кіраўнік дзяржавы быў з рабочай паездкай у Верхнядзвінскім раёне.
Абмяркоўвалі мясную жывёлагадоўлю і ролю прыватніка ў гэтым працэсе. Кіраўнік дзяржавы даручыў глядзець больш глабальна: як будзе развівацца гэты край у прынцыпе - зямля, вытворчасці, лесаперапрацоўка.
Многае ўжо зроблена ў сельскай гаспадарцы, але трэба рухацца далей. Мясціны тут сапраўды ўнікальныя, і людзі павінны жыць добра.
Гэтыя землі - самая поўнач Беларусі. І перш чым прызямліцца ў Верхнядзвінскім раёне, прэзідэнцкі верталёт праляцеў над Віцебшчынай. Высновы Аляксандра Лукашэнкі зразумелыя з першых крокаў па канкрэтных пытаннях, якія гучаць у адрас кіраўніцтва вобласці (больш падрабязна - глядзіце відэа).