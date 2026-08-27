Перадача дзяржактываў у АПК прыватным кампаніям - Лукашэнка абазначыў умовы і жорсткія патрабаванні

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сабраў нараду па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця, пiша БЕЛТА.

Адной з тэм стала мадэрнізацыя сельгасвытворчасці, у тым ліку перадача дзяржаўных актываў у аграпрамысловым комплексе ў кіраванне прыватным кампаніям. Пытанне разглядалася адносна Віцебскай вобласці, аднак Прэзідэнт маштабаваў яго да рэспубліканскага ўзроўню. "Мы на прыкладзе Віцебскай вобласці разгледзім варыянт. Рэзка сказаць - прыватызацыі. Гэта падобнае на тое, што мы дзяржаўную ўласнасць перадаём у кіраванне або адразу прадаём прыватным кампаніям", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У пачатку года быў вызначаны канкрэтны пакрокавы антыкрызісны план для Віцебскай вобласці, дадаў ён. Адзін з яго элементаў - перадача недастаткова эфектыўных прадпрыемстваў у кіраванне новаму ўласніку, які валодае кіраўніцкім патэнцыялам і фінансавымі рэсурсамі для аздараўлення прадпрыемстваў, атрымання якаснай прадукцыі і яе продажу на ўнутраным або знешнім рынку.

Па гэтай стратэгіі было прынята рашэнне аб перадачы Аршанскага мясакамбіната агракамбінату "Дзяржынскі" і замацаванні асобных сельгасарганізацый Аршанскага раёна за ААТ "Савушкін прадукт". З інвестарам у асобе "Савушкіна прадукту" заключаны дагавор арэнды маёмасці ААТ "Полацкі малочны камбінат" для далейшага паскоранага развіцця. "Трэба разумець, што такія рашэнні не падарунак прыватніку, а хутчэй нагрузка", - канстатаваў ён.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт адзначыў, што ў кожным выпадку зафіксаваны абавязацельствы, у тым ліку па мадэрнізацыі вытворчасці і пагашэнні раней накопленых абавязацельстваў: "Абавязацельствы, зразумела, няпростыя - гэта таксама трэба ўлічваць".

Прэзідэнт звярнуў увагу старшыні Віцебскага аблвыканкама і прэм'ер-міністра, што пры перадачы тых ці іншых актываў у АПК у распараджэнне прыватным кампаніям перш за ўсё павінны ўлічвацца інтарэсы дзяржавы. Цалкам лагічна, што прыватны інвестар зацікаўлены набыць прадпрыемства як мага танней. Разам з тым дзяржава зацікаўлена атрымаць разумныя сродкі за той ці іншы актыў.

"Хачу папярэдзіць губернатара і прэм'ер-міністра: галавой адкажаце за тое, каб там усё было нармальна з пункту гледжання дзяржавы. Перадаваць і асабліва прадаваць прадпрыемствы вы павінны, як свае. Вядома, прыватнік хоча атрымаць танней, не плаціць лішнія грошы - гэта зразумела. А вы павінны прадаць даражэй. Але мы павінны разумець, што галоўнае - не атрымаць якія-небудзь грошы, гэта важнае пытанне, але не галоўнае. Галоўнае, каб гэтыя прадпрыемствы развіваліся", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што кіраўнікам прыватных кампаній давядзецца ўкладвацца ў развіццё раёна, на тэрыторыі якога знаходзяцца гэтыя прадпрыемствы. Размова ідзе аб тым, што перапрацоўшчыкі будуць актыўна займацца развіццём уласнай сыравіннай базы, інвесціраваць у сельскую гаспадарку. "Жалезабетонна з іх будзе патрабаванне, каб свая сыравіна была. Вось зямля: вырабі там (сыравіну. - Заўвага БЕЛТА), добра заплаці тым, хто будзе яе вырабляць. Заплаці гэтым людзям. Гэта чарговае пытанне, каб усе вы разумелі маю палітыку ў гэтым плане: мы павінны быць жалезабетонна дзяржаўнымі людзьмі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён агучыў яшчэ адно патрабаванне да кіраўнікоў прыватных кампаній: атрыманыя грошы павінны не пайсці за мяжу, а застацца ў краіне. "Усё заробленае павінна быць тут. Нашы людзі, якія зарабляюць тут грошы, павінны іх інвесціраваць сюды", - падкрэсліў Прэзідэнт.