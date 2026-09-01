"Першага верасня - асаблівая дата ў календары" - Лукашэнка павіншаваў з Днём ведаў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў навучэнцаў, студэнтаў, аспірантаў, настаўнікаў і навукова-педагагічных работнікаў з Днём ведаў. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Першага верасня - асаблівая дата ў календары. Усіх нас аб'ядноўваюць цёплыя ўспаміны і добрыя традыцыі са школьнага дзяцінства і студэнцкага юнацтва", - гаворыцца ў віншаванні.
Словы шчырай падтрымкі ў гэты дзень кіраўнік дзяржавы адрасаваў першакласнікам. "Вашы нясмелыя і адначасова радасныя крокі па ўтульных школьных калідорах азначаюць пачатак новага этапу жыццёвага шляху. Няхай гэта вялікая глава будзе ў вашым лёсе маляўнічай, поўнай цікавых і дзіўных адкрыццяў", - адзначыў Прэзідэнт.
Навучэнцам каледжаў, студэнтам і курсантам Аляксандр Лукашэнка пажадаў, каб гэты навучальны год стаў часам прафесійнага росту і наблізіў іх да дасягнення запаветных мэт.
Па традыцыі кіраўнік дзяржавы звярнуўся да педагогаў і бацькоў: "Сіл і цярпення ў вашай нялёгкай працы. Будзьце для нашых дзяцей прыкладам патрыятызму, мудрасці і любові. Перакананы, толькі разам мы зможам выхаваць адукаваную і разумную моладзь, гатовую працаваць на карысць Беларусі і абараняць яе, калі спатрэбіцца".
Прэзідэнт пажадаў усім здароўя, шчасця, невычэрпнага энтузіязму, а самым юным даследчыкам свету ведаў - у добры шлях.