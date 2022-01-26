Траекторыя развіцця беларускай дзяржавы: што ўжо зроблена і над чым трэба ўзмоцнена папрацаваць у найбліжэйшы час. Пасланне Прэзідэнта народу і Нацыянальнаму сходу адбудзецца ў пятніцу, 28 студзеня. Традыцыйна тэмай звароту Аляксандра Лукашэнкі з'яўляецца дабрабыт грамадзян і гарантаванне бяспекі. Сёння гэтыя два пытанні як ніколі актуальныя. Наша краіна падвяргаецца неабгрунтаванаму эканамічнаму націску. Пад рознымі прычынамі да меж сцягваюць бронетэхніку і чыняць правакацыі. Нягледзячы на гэта, наша эканоміка паказвае стабільны рост, а дзяржава праводзіць незалежную знешнюю і ўнутраную палітыку. Мы працягваем будаваць сваю ўнікальную мадэль дзяржаўнасці і стаім на парозе рэферэндуму па ўнясенні дапаўненняў і змяненняў у Асноўны закон краіны. Гэтыя і многія іншыя пытанні будуць адлюстраваныя ў Пасланні Прэзідэнта. Мерапрыемства будзе трансліравацца на нацыянальных каналах і па радыё ў прамым эфіры.