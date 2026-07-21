Прэзідэнт Беларусі абазначыў галоўныя ўмовы для паспяховага правядзення ўборачнай кампаніі

Галоўныя ўмовы паспяховай уборачнай кампаніі абазначыў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на селектарнай нарадзе, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цяпер на палях вядзецца паралельная работа па некалькіх напрамках. Ідзе ўборка збожжавых і азімага рапсу, другі ўкос траў, а хутка трэба будзе сеяць азімыя культуры. "Разумна ўсё спланаваць - задача ўсёй вертыкалі - ад агранома і дырэктара сельгасарганізацыі да губернатараў і прэм'ер-міністра", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым, паводле інфармацыі ўрада, прагназуемы валавы збор збожжа будзе больш за 11 млн т, што адпавядае ўзроўню 2025 года. "Сёлета мы павінны абавязкова перасягнуць (гэты вынік. - Заўв. БЕЛТА). Як мне дакладваюць, у большасці рэгіёнаў ураджай збожжавых сёлета будзе не горшы, чым летась. У параўнанні з 2025 годам, магчыма, на два тыдні затрымаецца развіццё кукурузы", - папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт абазначыў галоўныя ўмовы для паспяховага правядзення сёлетняй уборачнай кампаніі.

Пра гатоўнасць тэхнікі і кадры

"Камбайны, трактары, а таксама зернесушыльныя комплексы павінны быць спраўныя, і за кожнай адзінкай тэхнікі замацаваны кваліфікаваныя людзі", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Паводле ацэнак урада, гатоўнасць тэхнікі вышэйшая, чым летась, і складае 99 %. Прэзідэнт канстатаваў, што гэтага дастаткова для паўнацэннай уборкі. У сельгасарганізацыях краіны ёсць 6,8 тыс. збожжаўборачных камбайнаў. Акрамя таго, на ўборку выйдуць 400 новых камбайнаў.

"Разам з тым не ўсё так радасна, як хацелася б. Камітэтам дзяржкантролю на 14 ліпеня ўстаноўлены факты нізкай гатоўнасці збожжаўборачных камбайнаў у 36 са 146 правераных сельскагаспадарчых арганізацый. У асобных гаспадарках Верхнядзвінскага, Шумілінскага, Калінкавіцкага, Смаргонскага, Ашмянскага, Быхаўскага, Крычаўскага раёнаў рамонт пачалі толькі напярэдадні ўборкі", - заўважыў беларускі лідар.