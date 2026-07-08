Прэзідэнт Беларусі ўмацоўвае кадравы склад у рэгіёнах

Прэзідэнт Беларусі 8 ліпеня істотна абнавіў кіруючы склад Магілёўскай вобласці. Новым памочнікам кіраўніка дзяржавы ў рэгіёне стала Надзея Каткавец, а кіраўніком Камітэта дзяржкантролю ў Магілёўскай вобласці - Юрый Фралоў. На яго месца памочнікам Прэзідэнта па Мінску (з КДБ) прыйшоў Дзмітрый Равуцкі. Абноўлены і кіраўнікі райвыканкамаў у Шклоўскім і Бабруйскім раёнах. Аляксандр Лукашэнка прызначыў і свайго новага памочніка ў Гомельскую вобласць. Перад новым пулам кіраўнікоў наш Прэзідэнт ставіць шэраг палітычных і зямных задач. Ад кожнага патрэбен максімальны ўзровень прадуктыўнасці. Усе павінны працаваць на галоўны вынік - засцерагчы і захаваць краіну (гл. відэа).