Прэзідэнт Беларусі: Мэтазгоднасць новых патрабаванняў для прыватнай медыцыны выклікае сумненні

На нарадзе па ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка закрануў ініцыятыву аб змяненні патрабаванняў для медработнікаў прыватных клінік, перадае БЕЛТА.

Праектам закона "Аб змяненні законаў па пытаннях ліцэнзавання", які падрыхтаваны Міністэрствам эканомікі, прапануецца, у прыватнасці, змяніць патрабаванні для работы ў прыватным сектары аховы здароўя. Напрыклад, павялічыць стаж працы з 3 да 7 гадоў у дзяржустанове, зрабіць абавязковай наяўнасць не менш як першай катэгорыі, у тым ліку для сярэдніх медработнікаў.

"У многіх выклікае сумненні мэтазгоднасць прапанаваных змяненняў у патрабаваннях для работы ў прыватным сектары аховы здароўя, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Атрымліваецца, што дзяржаўныя арганізацыі становяцца трамплінам для прыватнага бізнесу? Ці не?"

Прэзідэнт спытаў, ці ёсць аналітычныя даныя аб тым, колькі медработнікаў ідуць у камерцыйныя структуры і па якіх прычынах.

"Ці паўсюдна праходзіць такая міграцыя работнікаў аховы здароўя да прыватнікаў? Як прапанаваныя меры дадуць магчымасць узмацніць кадравыя рэзервы дзяржаўных устаноў аховы здароўя? - спытаў Аляксандр Лукашэнка. - З іншага боку. Калі пакінуць усё як ёсць, наколькі прыватная медыцына будзе ўключана ў вырашэнне сацыяльных задач дзяржавы? І наогул, як працуе дзяржаўна-прыватнае партнёрства ў гэтай сферы?"

"І ўвогуле нам трэба паглядзець на ахову здароўя дзяржаўную і прыватную. Мы заўсёды гаворым: "Вось, давайце роўныя ўмовы і іншае". А ці роўныя ўмовы? Напэўна, тут таксама сёе-тое ўпіраецца ў цэнаўтварэнне, у цану", - дадаў кіраўнік дзяржавы.