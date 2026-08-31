Прэзідэнт Беларусі накіраваўся з рабочым візітам у Кыргызстан
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Кыргызстан. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
Беларускі лідар 1 верасня ў Бішкеку прыме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, які прымеркаваны да 25-годдзя заснавання арганізацыі.
У сваім выступленні на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС Аляксандр Лукашэнка абазначыць пазіцыю Мінска па ключавых напрамках работы арганізацыі, агучыць прапановы па яе далейшым развіцці і ўзмацненні статусу на міжнароднай арэне.
Па выніках пасяджэння чакаецца прыняцце шырокага пераліку дакументаў, галоўны з якіх - дэкларацыя 25-годдзя ШАС. Плануецца таксама разгляд шэрага пытанняў у сферах бяспекі, энергетыкі, транспарту, навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва, лічбавізацыі.
31 жніўня Аляксандр Лукашэнка наведае ўрачыстую цырымонію адкрыцця VI Сусветных гульняў качэўнікаў.
У графіку рабочага візіту кіраўніка беларускай дзяржавы і шэраг сустрэч на палях саміту з замежнымі калегамі.