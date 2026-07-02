Прэзідэнт Беларусі накіраваўся з рабочым візітам у М'янму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Рэспубліку Саюз М'янма. Аб гэтым паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
Сустрэча кіраўніка беларускай дзяржавы з Прэзідэнтам краіны Мін Аун Хлайнам адбудзецца 2 ліпеня. Лідары краін, як плануецца, правядуць сустрэчу ў фармаце сам-насам для абмеркавання найбольш актуальных пытанняў беларуска-м'янманскіх адносін.
На парадку дня - супрацоўніцтва ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, фармацэўтыцы, гуманітарнай сферы і па іншых напрамках. План сумесных дзеянняў уключае ў сябе канкрэтныя мерапрыемствы на перыяд 2026-2028 гадоў.
У М'янму Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з Джакарты, дзе правёў перагаворы з Прэзідэнтам Інданезіі Прабова Субіянта. Інданезійскі лідар праводзіў кіраўніка беларускай дзяржавы ў аэрапорце.