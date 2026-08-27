Прэзідэнт Беларусі павіншаваў грамадзян Малдовы з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў грамадзян Малдовы з галоўным дзяржаўным святам - Днём Незалежнасці, піша БЕЛТА.
"Гэтае свята ўвасабляе суверэнны выбар малдаўскага народа, сімвалізуе імкненне да свабоднай і годнай будучыні, захавання самабытнай культуры і традыцый", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на працягу многіх гадоў беларусаў і малдаван звязваюць вузы сяброўства. "Нас збліжаюць агульны гістарычны лёс і памяць аб подзвігу бацькоў і дзядоў, якія плячо ў плячо змагаліся на франтах Вялікай Айчыннай вайны", - звярнуў увагу беларускі лідар.
"Перакананы, што, нягледзячы на напружанае міжнароднае становішча, назапашаны за тры дзесяцігоддзі вопыт узаемавыгаднага супрацоўніцтва паслужыць асновай для аднаўлення паўнавартаснага канструктыўнага дыялогу, які адпавядае інтарэсам нашых дзяржаў", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў народу Малдовы згоды і дабрабыту, а краіне - міру і росквіту.