Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Кім Чэн Ына з Днём утварэння КНДР
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ыну з нагоды нацыянальнага свята - Дня утварэння Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што пад мудрым кіраўніцтвам вялікіх лідараў, імёны якіх залатымі літарамі ўпісаны ў летапіс гісторыі, КНДР дабілася значных поспехаў. Аб гэтым пераканаўча сведчаць рост дабрабыту насельніцтва, павелічэнне тэмпаў вытворчасці і эканамічнага развіцця, падкрэсліў ён.
"Прыемна адзначыць актыўнае пашырэнне сувязей Мінска і Пхеньяна. З асаблівай цеплынёй успамінаю афіцыйны візіт у вашу цудоўную сталіцу ў сакавіку 2026 года. Прыемна, што ўсе дасягнутыя ў ходзе праведзеных плённых сустрэч дамоўленасці своечасова выконваюцца ў інтарэсах народаў нашых краін. Разлічваю на прадаўжэнне канструктыўнага дыялогу", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Кім Чэн Ыну моцнага здароўя і новых здзяйсненняў, а жыхарам Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі - міру і працвітання.