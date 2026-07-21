Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народ Бельгіі з Нацыянальным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і ад сябе асабіста павіншаваў народ Каралеўства Бельгія з Нацыянальным святам. Пра гэта паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
"Нягледзячы на геапалітычныя змяненні, нашы народы заўсёды захоўвалі ўзаемапавагу і імкнуліся прытрымлівацца мудрага падыходу да развіцця двухбаковых сувязяў. Рэспубліка Беларусь нязменна застаецца адкрытай для раўнапраўнага і канструктыўнага дыялогу, што адпавядае інтарэсам Мінска і Бруселя, спрыяе ўмацаванню бяспекі на Еўрапейскім кантыненце. Перакананы, паслядоўнае аднаўленне эканамічных і палітычных кантактаў дазволіць пераадолець штучныя бар'еры і выклікі", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім бельгійцам міру, згоды, стабільнасці і росквіту.