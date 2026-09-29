Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народную артыстку РСФСР Алу Дзямідаву з юбілеем

Аўтар:
media img

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку РСФСР Алу Дзямідаву з юбілеем. Аб гэтым паведамляе прэс-служба беларускага лідара.

"Вы прысвяцілі сваё жыццё служэнню мастацтву. Кожная Ваша роля ў кінематографе і на тэатральнай сцэне - гэта ўзор прафесіяналізму і бездакорнага мастацкага густу", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік краіны адзначыў, што ў Беларусі Алу Дзямідаву ведаюць і шануюць як выдатную актрысу і неверагодна абаяльную жанчыну, чыя творчасць дорыць людзям радасць і спрыяе ўмацаванню культурных сувязяў з Расіяй.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Але Дзямідавай доўгіх гадоў жыцця, наймацнейшага здароўя, міру і дабра.

Раздзелы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама