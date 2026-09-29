Прэзідэнт Беларусі павіншаваў народную артыстку РСФСР Алу Дзямідаву з юбілеем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку РСФСР Алу Дзямідаву з юбілеем. Аб гэтым паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
"Вы прысвяцілі сваё жыццё служэнню мастацтву. Кожная Ваша роля ў кінематографе і на тэатральнай сцэне - гэта ўзор прафесіяналізму і бездакорнага мастацкага густу", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік краіны адзначыў, што ў Беларусі Алу Дзямідаву ведаюць і шануюць як выдатную актрысу і неверагодна абаяльную жанчыну, чыя творчасць дорыць людзям радасць і спрыяе ўмацаванню культурных сувязяў з Расіяй.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Але Дзямідавай доўгіх гадоў жыцця, наймацнейшага здароўя, міру і дабра.