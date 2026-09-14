Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Папу Рымскага Льва XIV з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Папу Рымскаму Льву XIV з нагоды дня нараджэння, паведамляе БЕЛТА
"Ваша нястомнае шматгадовае служэнне Богу натхняе мільёны вернікаў на міласэрнасць, спагаду і любоў да бліжняга, - гаворыцца ў віншаванні. - У сучасным свеце, які прагне стабільнасці і бяспекі, гэта высокая місія мае ўнікальнае духоўнае значэнне. Яна ўмацоўвае веру ў сілу дыялогу, знаходзіць шырокі водгук сярод людзей розных краін і рэлігій".
Кіраўнік дзяржавы запэўніў, што Святы Прастол можа заўсёды разлічваць на падтрымку Беларуссю ініцыятыў, накіраваных на забеспячэнне справядлівага і ўстойлівага міру ў рэгіёне. "Упэўнены, што адносіны паміж Мінскам і Ватыканам павінны паслядоўна развівацца для захавання хрысціянскай спадчыны і гуманітарных прынцыпаў", - падкрэсліў ён.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Льву XIV доўгіх гадоў жыцця, добрага здароўя і Божага благаславення ў адказнай дзейнасці.