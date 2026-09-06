Прэзідэнт Беларусі павіншаваў спецыялістаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці з прафесійным святам, інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
"Нафтавая, газавая і паліўная прамысловасць аб'ядноўвае тысячы спецыялістаў, чыя штодзённая работа часта застаецца без грамадскай увагі, але яе вынік адчувае кожны з нас. Бесперабойнае функцыянаванне прадпрыемстваў і транспарту, цяпло ў дамах, устойлівасць эканомікі і камфорт штодзённага жыцця - ва ўсім гэтым ёсць часцінка вашых працы, ведаў і адказнасці", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што традыцыі, закладзеныя папярэднімі пакаленнямі, даюць магчымасць спецыялістам асвойваць новыя вытворчасці, удасканальваць інфраструктуру, актыўна выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі і перадавыя кампетэнцыі, а таксама гадаваць дастойную змену.
Прэзідэнт падзякаваў ветэранам і работнікам галіны за адданасць любімай справе.
"Упэўнены, і надалей вашы вопыт і прафесіяналізм дадуць магчымасць дасягаць высокіх вынікаў, забяспечваць развіццё і працвітанне Беларусі", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў работнікам нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых працоўных здзяйсненняў.