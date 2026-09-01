Прэзідэнт Беларусі перад самітам ШАС у Бішкеку сустрэўся з замежнымі калегамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка перад самітам ШАС у Бішкеку сустрэўся з замежнымі калегамі, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік беларускай дзяржавы пагутарыў са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам, Прэзідэнтам Таджыкістана Эмамалі Рахмонам, Прэзідэнтам Казахстана Касым-Жамартам Такаевым, Прэзідэнтам Ірана Масудам Пезешкіянам, прэм'ер-міністрам Пакістана Шахбазам Шарыфам. На фота, якія апублікаваў Telegram-канал "Пул першага", можна ўбачыць, як лідары краін у нефармальнай абстаноўцы гутараць перад пачаткам саміту.