Прэзідэнт Беларусі прыбыў у РФ: лідары краін абмяркуюць эканоміку, бяспеку і сумесныя праекты

Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца з рабочым візітам у Расіі. Чакаецца, што пройдуць перамовы лідараў. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмяркуюць галоўныя тэмы на двухбаковым трэку, а таксама пытанні бяспекі і міжнароднага становішча. Запланаваны і сустрэчы ва ўрадзе.

Наперадзе чарговы раўнд беларуска-расійскіх перамоў па ключавых тэмах двухбаковага супрацоўніцтва. Увесь цяперашні тыдзень праходзіў пад знакам саюзнага дыялогу. Расійскія губернатары ў Беларусі бываюць часта, але акрамя рэгіянальных сувязяў абмяркоўваўся яшчэ і вялікі пласт пытанняў са сферы прамысловасці, а гэта - аснова эканомікі. Больш за палову ўзаемных паставак - менавіта прампрадукцыя.

У Мінску ў пачатку тыдня быў першы віцэ-прэм'ер Мантураў, які курыруе гэтую сферу. Як адзначыў тады Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, да больш цеснага супрацоўніцтва беларусаў і расіян падштурхоўвае час, маючы на ўвазе і неабходнасць пераадольваць несправядлівы санкцыйны націск, і агульнае імкненне развіваць сваё.

У рабоце нямала кааперацыйных праектаў: аўтапрам, мікраэлектроніка, авіяпрам. Так, беларускія прадпрыемствы ўдзельнічаюць у звязцы з расіянамі ў вытворчасці самалётаў "Асвей".

У 2027 годзе плануюць атрымаць доследны ўзор, а да канца 2029 года скончыць сертыфікацыю. Пасля гэтага самалёт атрымае пуцёўку ў жыццё на рынку Беларусі, Расіі і не толькі.

Практычныя пытанні ў развіцці беларуска-расійскага супрацоўніцтва абмяркуюць ва ўрадзе.

Аляксандр Турчын, прэм'ер-міністр Беларусі:

"У нас, як заўсёды, шырокі спектр нашых беларуска-расійскіх узаемаадносін. Гэта і энерганосьбіты, і прадукцыя прамысловасці, і і харчаванне. У нас жа сёння аб'ём тавараабароту вялізны, таму ідзе планамерная работа па ўсіх напрамках. Сказаць, што ўсё добра і ўсё выдатна, напэўна, так не скажаш, так і не павінна быць, таму што ў кожнага боку ёсць свае інтарэсы, але мы знаходзім узаемавыгадныя рашэнні, якія нам дазваляюць нарошчваць аб'ём узаемнага тавараабароту, рэалізоўваць сумесныя праекты".

У праграме візіту, вядома, і перамовы лідараў. Па традыцыі акрамя галоўных эканамічных пытанняў у цэнтры ўвагі заўсёды пытанні бяспекі: сітуацыя ў рэгіёне з Украінай, заходні націск як і ў цэлым міжнародная сітуацыя не даюць пакуль падставы расслабіцца.