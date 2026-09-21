Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам спецпасланніка Віктара Шэймана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 21 верасня прыняў з дакладам спецыяльнага пасланніка кіраўніка дзяржавы Віктара Шэймана.
Кіраўніку дзяржавы даложана пра рэалізацыю шэрагу праектаў, звязаных з рэальным сектарам эканомікі і развіццём новых высокатэхналагічных кірункаў. Прэзідэнт падкрэсліў іх важнасць і актуальнасць для краіны.
Яшчэ адна ключавая тэма даклада - праца па развіцці супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Афрыканскага кантынента. Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, як у гэтым плане ідзе праца, дынамікай і пытаннямі, якім трэба надаць першарадную ўвагу.