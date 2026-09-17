Прэзідэнт павіншаваў беларусаў з Днём народнага адзінства

17 верасня 1939 года - дзень уз'яднання беларускага народа, дзень вяртання роднай зямлі, аддадзенай без нашай волі на доўгія 18 гадоў. Са святам беларусаў павіншаваў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да беларусаў, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: "Гэта драматычная і ў той жа час гераічная старонка, перавярнуўшы якую нацыя аб'ядналася і з'ядналася".

"Сёння мы адзначаем свята, якое сімвалізуе нацыянальную годнасць і гістарычную справядлівасць. На працягу стагоддзяў гэтыя каштоўнасці нас збліжалі і рабілі больш моцнымі. Любоў да Радзімы, шанаванне сваіх вытокаў, пачуццё гонару за народ і ўсё створанае ім на працягу стагоддзяў - аснова міру і згоды ў Беларусі. Мэта і сэнс жыцця кожнага - захаваць наш агульны дом у імя шчаслівай будучыні дзяцей і ўнукаў", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў суайчыннікам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.