3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Прэзідэнт пра іншаземцаў, якія жывуць у Беларусі: Гэта нашы людзі!
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мека для турыстаў і традыцыя суверэннай Беларусі! У Гродне праходзіць XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Павіншаваць удзельнікаў і гасцей на цырымонію адкрыцця свята прыехаў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. За шматгадовую гісторыю фестываль стаў сімвалам міру і міжнацыянальнай дружбы. У згодзе і духу добрасуседства ў нашай краіне пражываюць прадстаўнікі 150 нацыянальнасцяў. Яны па праве лічаць Беларусь сваёй другой радзімай.
Аляксандр Лукашэнка заўсёды падкрэслівае: хто прыязджае ў Беларусь з мірнымі мэтамі - гэта нашы людзі! Спакой, народнае адзінства і міралюбная палітыка - галоўныя прычыны, чаму іншаземцы выбіраюць Беларусь і знаходзяць тут новы дом (гл. відэа).