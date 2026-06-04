Прэзідэнт пра іншаземцаў, якія жывуць у Беларусі: Гэта нашы людзі!

Мека для турыстаў і традыцыя суверэннай Беларусі! У Гродне праходзіць XV Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Павіншаваць удзельнікаў і гасцей на цырымонію адкрыцця свята прыехаў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. За шматгадовую гісторыю фестываль стаў сімвалам міру і міжнацыянальнай дружбы. У згодзе і духу добрасуседства ў нашай краіне пражываюць прадстаўнікі 150 нацыянальнасцяў. Яны па праве лічаць Беларусь сваёй другой радзімай.