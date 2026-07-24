Прэзідэнцкі кантроль над інвестпраектамі: галоўнае - без бюракратыі і прабуксоўкі

Дзейсная стратэгія працы на знешнім контуры і жорсткае выкананне дамоўленасцяў, дасягнутых на вышэйшым узроўні. Інвестпраектам як у Беларусі, так і за мяжой была прысвечана нарада ў Палацы Незалежнасці 24 ліпеня.



Усе гэта праекты, пра якія асабіста дамаўляўся Аляксандр Лукашэнка ў Азіі, Афрыцы, на Блізкім Усходзе і краінах СНД. Адпаведна ідзе прэзідэнцкі кантроль. Далей - галоўнае без прабуксоўкі і бюракратычнай цяганіны на наступных узроўнях. Усе ўзятыя абавязацельствы павінны выконвацца ва ўсталяваныя тэрміны і без страты ў якасці.

4 краіны, 25 тыс. км налёту. Візіты Аляксандра Лукашэнкі ў Расію, Кітай, Інданезію, М'янму. Гэта з апошняга.

І да нас толькі за апошні год прыязджалі афрыканскія лідары, партнёры з краін арабскага свету і СНД. Новыя праекты роўна новыя абавязацельствы (гл. відэа).