Прэзідэнты Беларусі і М'янмы напярэдадні афіцыйных перамоў сустрэліся ў нефармальнай абстаноўцы

Прэзідэнт Беларусі праводзіць перамовы ў фармаце сам-насам (у хатняй абстаноўцы) з Прэзідэнтам М'янмы, які раніцай 20 жніўня прыбыў у Мінск з афіцыйным візітам. У праграме таксама запланавана нефармальная вячэра.

Асноўная перагаворная праграма на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў адбудзецца 21 жніўня.

Аляксандр Лукашэнка і Мін Аун Хлайн абмяркуюць стан і перспектывы развіцця двухбаковага супрацоўніцтва, ключавыя кірункі якога вызначаны ў дарожнай карце на 2026-28 гг. Размова перш за ўсё аб узаемадзеянні ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, фармацэўтыцы, навуцы і адукацыі.

Лідары разгледзяць пэўныя крокі па практычнай рэалізацыі вызначаных планаў, а таксама новыя ўзаемавыгадныя праекты. Увагу нададуць і ўзаемадзеянню на міжнародных пляцоўках. Па выніках перамоў плануецца падпісанне дакументаў, накіраваных на ўмацаванне сувязяў у гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, прававой і іншых сферах.

Афіцыйны візіт Мін Аун Хлайна - пацвярджэнне актыўнай працы, якую праводзіць Беларусь па развіцці адносін як з М'янмай, так і ў цэлым з краінамі рэгіёна Паўднёва-Усходняй Азіі.