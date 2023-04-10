Шайгу падзякаваў Лукашэнку за ўмовы падрыхтоўкі расійскіх вайскоўцаў у Беларусі

Я сапраўды прыбыў па выніках Вашай работы і паездкі. Я хацеў бы асобна выказаць падзяку вашаму Міністэрству абароны і Вам асабіста. Выдзеленыя пяць палігонаў на тэрыторыі Беларусі абсталяваныя. Больш за тое, дастатковая колькасць інструктараў - афіцэраў беларускіх Узброеных сіл задзейнічана для падрыхтоўкі ў тым ліку і нашага папаўнення.

Сяргей Шайгу, міністр абароны Расіі