Словы, якія сталі арыенцірам: галоўныя пасылы Усебеларускага народнага сходу
Да трэцяга пасяджэння VII Усебеларускага народнага сходу засатлося два месяцы. 17-18 снежня ў Палацы Рэспублікі збяруцца 1200 дэлегатаў.
Сёлетні год для УНС - юбілейны. Напярэдадні споўнілася 30 гадоў з дня правядзення першага сходу - 19 кастрычніка 1996-га. Да даты заснаваны юбілейны медаль. Згодна з палажэннем, права на атрыманне медаля будуць мець удзельнікі УНС, а таксама грамадзяне, якія маюць значныя заслугі ва ўмацаванні народаўладдзя краіны.
Успомнім фразы, якія вызначылі час і сталі сімвалам кожнага асобнага Усебеларускага народнага сходу.
Большасць беларусаў, скажы фразу "час выбраў", хутка дададуць: "нас". А хтосьці і працягне: "Час выбраў нас, і гэта час канкрэтных спраў". Гэта значыць, ад кожнага з нас на працоўным месцы залежыць шмат. Пара адыходзіць ад дэмагогіі і гучных прамоў, пара сапраўды брацца за справу.
Ключавы пасыл Аляксандра Лукашэнкі, агучаны 18 снежня 2025 года ў Мінску на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу. Яшчэ фраза - "Любімую не аддаюць". Упершыню з вуснаў Прэзідэнта пачулі яе не на УНС, а ў жніўні 2020 года ва ўмовах знешняга ціску і ўнутраных хістанняў яна гучала як заклік да абароны краіны. Гэта фраза - сімвал барацьбы за незалежнасць і ідэнтычнасць.
На Усебеларускім народным сходзе Аляксандр Лукашэнка развіў думку пра тое, чаму ў 2020-м асобныя з надзеяй чакалі, што падзе краіна, і паціралі рукі, разлічваючы на хаос і бліцкрыг (гл. відэа).