Сустрэча Лукашэнкі і Мантурава: саюзная эканоміка, авіяцыя і ўзаемная падтрымка Беларусі і Расіі"

Саюзны парадак дня ў цэнтры ўвагі ў Палацы Незалежнасці. Прэзідэнт правёў сустрэчу з першым намеснікам старшыні ўрада Расіі. Цэнтральнае месца - эканоміцы, у прыватнасці развіццю прамысловага сектара.

Аляксандр Лукашэнка актуалізаваў тэму сумеснай вытворчасці самалёта "Асвей", а таксама заявіў аб планах сустрэцца з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Расіі.

"Удзячны за тое, што вы, паглядзеўшы некаторыя нашы прадпрыемствы, па двух кірунках спрацавалі ў плане падтрымкі Беларусі, па аўтамабілях і асабліва за самалёт. Ёсць там некаторыя непаразуменні. Але, я думаю, мы зараз абмяркуем іх для таго, каб усё ж такі "Асвей" быў. Ён патрэбны на нашым агульным рынку. Натуральна, для Расіі гэта добры будзе самалёт. Ну а для нас - набыццё новых кампетэнцый. Вы бачылі, што мы займаемся рамонтам многіх самалётаў. Нешта ўжо ўмеем рабіць, не на голым месцы. Таму з дапамогай расіян мы маглі б асвоіць новы кірунак у прамысловасці", – сказаў кіраўнік дзяржавы (больш падрабязна - глядзіце відэа).