3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Вялікая размова на ўзроўні Прэзідэнта аб развіцці беларускага спорту: кіраванне, кадры і кантроль
Аўтар:Ілона Красуцкая
Вялікая размова аб развіцці беларускага спорту адбылася 16 чэрвеня ў Палацы Незалежнасці. Гэта спроба разабрацца, што адбываецца на дадзены момант, і зразумець, куды рухацца далей. Размова ішла не толькі пра ігравыя віды спорту.
На прыкладзе каманды "Дынама-Мінск" таксама абмеркавалі наяўныя праблемы і стратэгію далейшых дзеянняў у хакеі. І Прэзідэнт, і краіна чакаюць вынікаў. А яны і ў гэтым, і ў любым відзе спорту - момант ідэалагічны. Перамогі і добрыя вынікі гуртуюць грамадства і павышаюць імідж краіны (гл. відэа).