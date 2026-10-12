Вызначыцца, што дае шлам: Прэзідэнт азнаёміўся з эксперыментам па павышэнні ўрадлівасці глеб
Кукуруза на палях у такое надвор'е - гэта норма, скажа любы аграрый. На зерне, на сілас - культура набірае форму. Але гэтая рабочая паездка Прэзідэнта была з асноўнай "паметкай": паглядзець на вынікі эксперыменту з глебамі і калійнымі солямі (шламамі - адходамі ад здабычы).
Аграрную тэму ў такіх выпадках, вядома, абмяркоўваюць і глабальна. Але канкрэтна гэтае поле стала зонай асаблівай увагі, як варыянт рашэння праблем з так званымі "гарамі" пад Салігорскам і Петрыкавам. Трэба разумець, што гэта толькі першыя вынікі, але кіраўнік дзяржавы ўсё, што сам ініцыіруе ў такіх пытаннях, правярае асабіста (гл. відэа).