Якасць, дысцыпліна і імпартазамяшчэнне: Лукашэнка наведаў "Белкамунмаш"
Пасажырскаму транспарту быць - такая прынцыповая пазіцыя Прэзідэнта Беларусі прагучала 23 кастрычніка ў размове з прамыслоўцамі. Аляксандр Лукашэнка наведаў "Белкамунмаш", дзе абмяркоўвалі развіццё гэтага машынабудаўнічага напрамку.
Канкурэнцыя не дае вытворцам падставы расслабіцца. Менавіта таму жорсткія патрабаванні гучалі ад кіраўніка дзяржавы па пытаннях якасці, тэрмінах паставак, сэрвісу, імпартазамяшчэнню. Ад гэтага ў выніку залежыць поспех на рынках. На світанку незалежнасці кампетэнцыі машынабудаўнікоў не загубілі, і сёння гэта дазваляе вырабляць запатрабаваную тэхніку, развіваць вытворчасць. Попыт на пасажырскі транспарт расце.
Рэпутацыю вядомага вытворцы пасажырскай тэхнікі "Белкамунмаш" зарабляў паўстагоддзя. Пачыналі з рамонту тралейбусаў і трамваяў. Думалі, што не пацягнуць, але асвоілі вытворчасць. У пачатку няпростых 90-х гадоў пры падтрымцы Прэзідэнта стварылі першы беларускі тралейбус. З гэтага моманту завод узяў курс на гарадскі электрычны транспарт.
Трамваі, тралейбусы на аўтаномным ходзе, электробусы - Аляксандр Лукашэнка агледзеў усю лінейку "народнага" транспарту, якую сёння выпускаюць "Белкамунмаш" і МАЗ на пару. З першых хвілін было зразумела, што Прэзідэнт максімальна пагружаны ў сітуацыю на прадпрыемствах, чым сёння жывуць і дыхаюць машынабудаўнічыя брэнды. Кіраўнік дзяржавы задаваў пытанні і па якасці, і па тэрмінах паставак, і па імпартазамяшчэнні (гл. відэа).