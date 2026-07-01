"Закрытых тэм няма": Лукашэнка абмеркаваў з урадам Інданезіі сумесныя праекты

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Інданезію, наперадзе важныя перамовы з кіраўніцтвам краіны. 1 ліпеня ў Джакарце ў беларускага лідара адбыліся сустрэчы з членамі ўрада для абмеркавання пытанняў рэалізацыі найважнейшых інвестыцыйных праектаў.

Сферы інтарэсу самыя розныя - ад гарантавання харчовай бяспекі да машынпрама, фармацэўтыкі, адукацыі. Як скажа Прэзідэнт, закрытых тэм няма - Мінск настроены пашыраць супрацоўніцтва.

Вялікае азіяцкае турнэ беларускага Прэзідэнта выклікала немалы рэзананс. Хоць візіт у Інданезію Аляксандр Лукашэнка анансаваў асабіста, тут яго даўно чакалі. Пасля перамоў у Пекіне беларускі борт № 1 узяў курс на Джакарту (гл. відэа).