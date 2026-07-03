Замежныя лідары павіншавалі Аляксандра Лукашэнку і беларускі народ з Днём Незалежнасці

Віншаванні з Днём Незалежнасці паступаюць у адрас Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і беларускага народа ад кіраўнікоў замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый і інтэграцыйных аб'яднанняў, палітычных і грамадскіх дзеячаў. Аб гэтым пааведаміла прэс-служба беларускага лідара.

Прэзідэнта Беларусі і беларускі народ павіншавалі кіраўнікі Расіі, Кітая, ЗША, Казахстана, Узбекістана, Азербайджана, Таджыкістана, Кыргызстана, Туркменістана, Манголіі, Турцыі, КНДР, Пакістана, Ізраіля, Саудаўскай Аравіі, Амана, ААЭ, Егіпта, Бахрэйна, В'етнама, Нікарагуа, М'янмы, ПАР, Марока, Алжыра, Іарданіі, Камбоджы, Палесціны, Судана, Рэспублікі Чад. Віншаванні накіравалі таксама Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл, Папа Рымскі Леў XIV. Віншавальныя пасланні паступілі ад Генеральнага сакратара ААН Антоніу Гутэрыша, генеральнага сакратара ШАС Нурлана Ярмекбаева, генеральнага сакратара СНД Сяргея Лебедзева, старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Бакытжана Сагінтаева, генеральнага сакратара АДКБ Таалатбека Масадыкава.

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у віншаванні падкрэсліў, што гэтае свята мае асаблівае значэнне не толькі для беларусаў, але і для расіян, паколькі яно звязана са слаўнай падзеяй агульнай гісторыі - вызваленнем Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: "Сувязі братэрскай дружбы і ўзаемавыручкі, загартаваныя ў суровыя ваенныя гады, і сёння застаюцца надзейнай асновай для развіцця саюзніцкіх расійска-беларускіх адносін. Масква і Мінск плённа ўзаемадзейнічаюць на ўсіх напрамках, каардынуюць намаганні ў процістаянні знешнім пагрозам і выклікам".

"Упэўнены, што, прадаўжаючы ўсямерна нарошчваць шматпланавыя партнёрскія сувязі і ўмацоўваць інстытуты Саюзнай дзяржавы, мы зможам з гонарам пераадолець любыя выпрабаванні, адстаяць свае законныя інтарэсы на сусветнай арэне і забяспечыць дастойную будучыню для нашых грамадзян. Шчыра жадаю Вам здароўя і поспехаў, а братэрскаму беларускаму народу - дабрабыту і працвітання", - гаворыцца ў віншаванні ад расійскага лідара.

Старшыня Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпін адрасаваў Аляксандру Лукашэнку і дружалюбнаму народу Беларусі шчырыя віншаванні і найлепшыя пажаданні. "Пад Вашым кіраўніцтвам Беларусь дасягнула новых уражальных вынікаў у розных сферах дзяржаўнага будаўніцтва. Кітай, з'яўляючыся сапраўдным сябрам і добрым партнёрам, шчыра радуецца такім дасягненням, - гаворыцца ў віншаванні. - Высока цаню развіццё кітайска-беларускіх адносін усепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства, гатовы з Вамі прыкладаць сумесныя намаганні да развіцця двухбаковых адносін на высокім узроўні, садзейнічання высакаякаснаму супрацоўніцтву паміж абодвума бакамі на карысць двух народаў".

Сі Цзіньпін таксама пажадаў Аляксандру Лукашэнку моцнага здароўя і дабрабыту, Беларусі - магутнасці і працвітання, а беларускаму народу - шчасця і міру.

У адрас Прэзідэнта Беларусі паступіла віншавальнае пасланне ад Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. "Ад імя Злучаных Штатаў Амерыкі я віншую народ Беларусі са святкаваннем Дня Рэспублікі 3 ліпеня. Гэты дзень прысвечаны вызваленню Мінска ад нацысцкай акупацыі і назаўсёды застанецца напамінам пра барацьбу беларускага народа за свабоду. Вам і народу Беларусі я перадаю свае шчырыя пажаданні мірнага і квітнеючага года і спадзяюся на сустрэчу з Вамі ў будучым", - гаворыцца ў віншаванні амерыканскага лідара.

Прэзідэнт Казахстана Касым-Жамарт Такаеў у пасланні адзначыў, што Дзень Незалежнасці з'яўляецца яркім сімвалам адзінства беларускага народа, стойкасці нацыянальнага духу і ўпэўненага руху краіны па шляху стварэння і прагрэсу. "У Казахстане з вялікай павагай і цеплынёй ставяцца да братэрскага беларускага народа, яго самабытнай культуры і багатых традыцый", - гаворыцца ў віншаванні.

Касым-Жамарт Такаеў пажадаў Аляксандру Лукашэнку невычэрпнай энергіі і далейшых поспехаў у адказнай дзяржаўнай дзейнасці, а народу Беларусі - дабрабыту і працвітання. "Пад Вашым моцным і аўтарытэтным кіраўніцтвам Беларусь паслядоўна ператварае ў жыццё маштабныя задачы па пабудове эфектыўнай, канкурэнтнай эканомікі, нарошчванні прамысловага і навукова-тэхналагічнага патэнцыялу, умацаванні пазіцый дзяржавы на міжнароднай арэне. З задавальненнем адзначаю плённы і ўзаемавыгадны характар ​​супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі, якое нязменна ўмацоўваецца ў духу дружбы і стратэгічнага партнёрства. Упэўнены, дзякуючы сумесным намаганням казахстанска-беларускія адносіны будуць і ў далейшым дынамічна развівацца, адкрываючы новыя магчымасці для рэалізацыі значных сумесных ініцыятыў і вываду двухбаковага ўзаемадзеяння на якасна новы ўзровень", - падкрэсліў Прэзідэнт Казахстана.

Паступіла віншаванне і ад першага Прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ён адзначыў, што гэтае знамянальнае свята з'яўляецца сімвалам адзінства і з'яднанасці беларускага народа, вернасці сваёй гісторыі і імкнення да стварэння і працвітання роднай краіны. "Пад Вашым кіраўніцтвам Беларусь дасягнула значнага прагрэсу ў сацыяльна-эканамічным развіцці і павышэнні дабрабыту насельніцтва, - гаворыцца ў віншаванні. - Упэўнены, што моцныя сувязі паміж нашымі народамі і ў далейшым будуць служыць надзейнай асновай для захавання традыцый дружбы і ўзаемнай павагі".

Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў у віншаванні падкрэсліў, што Беларусь пад кіраўніцтвам Аляксандра Лукашэнкі прадаўжае ўпэўнена ісці па шляху прагрэсу, паспяхова рэалізуе важнейшыя задачы па ўмацаванні дзяржаўнасці, забеспячэнні бяспекі, мадэрнізацыі эканомікі і павышэнні якасці жыцця насельніцтва. "Дасягнутыя высокія рэзультаты з'яўляюцца відавочным сведчаннем эфектыўнасці праводзімага Вамі курсу, арыентаванага на абарону нацыянальных інтарэсаў і суверэнітэту, стварэнне надзейнага фундамента для далейшага развіцця краіны", - гаворыцца ў віншаванні.

"Узбекістан і Беларусь традыцыйна звязваюць трывалыя сувязі дружбы і супрацоўніцтва. З задавальненнем адзначаю актывізацыю плённага ўзаемадзеяння ў апошнія гады, перш за ўсё ў гандлёва-эканамічнай сферы, што адкрывае шырокія перспектывы для рэалізацыі праграм і праектаў кааперацыі ў прыярытэтных галінах. Упэўнены, што маючы адбыцца візіт і мерапрыемствы на вышэйшым узроўні знамянуюць пачатак новага этапу ва ўзбекска-беларускім шматгранным партнёрстве", - падкрэсліў Шаўкат Мірзіёеў.

Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў падкрэсліў, што адносіны паміж Азербайджанам і Беларуссю характарызуюцца высокім узроўнем узаемаразумення і цеснага ўзаемадзеяння. Ён пажадаў Аляксандру Лукашэнку моцнага здароўя, шчасця і поспехаў у адказнай дзяржаўнай дзейнасці, а дружалюбнаму народу Беларусі - дабрабыту і працвітання. "Моцныя традыцыі дружбы і ўзаемнай падтрымкі паміж нашымі народамі, а таксама паспяховая рэалізацыя дамоўленасцей на вышэйшым узроўні напаўняюць нашы міждзяржаўныя сувязі якасным зместам і садзейнічаюць умацаванню двухбаковага супрацоўніцтва па ўсім спектры напрамкаў. Упэўнены, што сумеснымі намаганнямі шматпланавае ўзаемадзеянне і стратэгічнае партнёрства паміж Азербайджанскай Рэспублікай і Рэспублікай Беларусь будуць і ў далейшым паступальна пашырацца і паглыбляцца на карысць нашых дружалюбных народаў і краін", - гаворыцца ў віншаванні ад азербайджанскага лідара.

Сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні з нагоды нацыянальнага свята накіраваў у адрас Аляксандра Лукашэнкі і дружалюбнага беларускага народа Прэзідэнт Таджыкістана Эмамалі Рахмон. "Мы шчыра радуемся значным поспехам нашых беларускіх партнёраў у сацыяльна-эканамічным развіцці і павышэнні дабрабыту народа, а таксама росту аўтарытэту Беларусі на сусветнай арэне, - гаворыцца ў віншаванні. - Надаём вялікае значэнне ўмацаванню і развіццю змястоўных двухбаковых адносін стратэгічнага партнёрства. Адносіны паміж нашымі краінамі займаюць прыярытэтнае месца ў знешнепалітычным курсе Рэспублікі Таджыкістан. Упэўнены, што агульнымі намаганнямі мы зможам спаўна рэалізаваць усе патэнцыяльныя магчымасці бакоў і дасягнём пастаўленых пазітыўных мэт у інтарэсах мірнай і шчаслівай будучыні нашых краін і народаў".

Прэзідэнт Кыргызстана Садыр Жапараў у віншавальным пасланні адзначыў, што Беларусь упэўнена рухаецца па шляху ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця, паслядоўна ўмацоўваючы свой аўтарытэт на міжнароднай арэне і забяспечваючы дабрабыт сваіх грамадзян. Ён таксама канстатаваў паступальнае развіццё кыргызска-беларускіх адносін, заснаваных на традыцыях дружбы, узаемнай павагі і даверу, і плённае ўзаемадзеянне ў рамках такіх інтэграцыйных аб'яднанняў, як ЕАЭС, СНД, АДКБ і ШАС. "Упэўнены, што сумеснымі намаганнямі мы і ў далейшым будзем умацоўваць двухбаковае супрацоўніцтва па ўсіх напрамках, якія ўяўляюць узаемны інтарэс, - падкрэсліў ён. - Жадаю Вам, паважаны Аляксандр Рыгоравіч, моцнага здароўя, дабрабыту і далейшых поспехаў у дзяржаўнай дзейнасці, а дружалюбнаму народу Беларусі - міру, працвітання і дабрабыту".

Прэзідэнт Туркменістана Сердар Бердымухамедаў накіраваў кіраўніку беларускай дзяржавы і народу Беларусі сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні з нагоды Дня Незалежнасці: "Упэўнены, што дружалюбныя адносіны паміж нашымі краінамі будуць і ў далейшым паслядоўна ўмацоўвацца і развівацца на карысць нашых народаў. Карыстаючыся гэтай прыемнай магчымасцю, жадаю Вам моцнага здароўя і новых поспехаў у Вашай адказнай дзейнасці, а дружалюбнаму народу Рэспублікі Беларусь - міру, дабрабыту і працвітання".

Прэзідэнт Манголіі Ухнаагійн Хурэлсух у віншавальным пасланні адзначыў, што традыцыйна дружалюбныя адносіны з Беларуссю і двухбаковае супрацоўніцтва паспяхова развіваюцца ў апошнія гады ў многіх галінах сацыяльна-эканамічнай сферы дзякуючы сумесным намаганням абедзвюх дзяржаў. "Буду рады прадоўжыць наша з Вамі супрацоўніцтва, спадар Прэзідэнт, для далейшага пашырэння двухбаковых адносін у рамках агульных мэт, адлюстраваных у доўгатэрміновай палітыцы развіцця Манголіі і Беларусі, а таксама для ўмацавання дружбы паміж нашымі народамі. Карыстаючыся выпадкам, хацеў бы выказаць цвёрдую ўпэўненасць у тым, што мой дзяржаўны візіт у адказ па Вашым запрашэнні ў вашу цудоўную краіну ўнясе дастойны ўклад у напаўненне дружалюбных двухбаковых адносін практычным зместам і будзе садзейнічаць развіццю эфектыўнага супрацоўніцтва ў сферах узаемнага інтарэсу", - гаворыцца ў віншаванні. Прэзідэнт Манголіі пажадаў Прэзідэнту Беларусі і яго сям'і моцнага здароўя, шчасця і ўсяго найлепшага, а дружалюбнаму беларускаму народу - працвітання.

Віншаванне кіраўніку беларускай дзяржавы накіраваў Прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган. Ад імя турэцкага народа і сябе асабіста ён адрасаваў самыя шчырыя віншаванні з Днём Незалежнасці: "Мы рады стабільнаму развіццю турэцка-беларускіх адносін, заснаваных на ўзаемнай павазе, даверы і дружбе. Веру, што існуючы канструктыўны дыялог і камунікацыі паміж нашымі краінамі садзейнічаюць міру і спакою ў нашым рэгіёне ў той перыяд, калі ён сутыкаецца з рознымі выклікамі, частка з якіх маюць і глабальныя наступствы. Мы гатовы працаваць над далейшым паскарэннем усебаковага супрацоўніцтва, якое нашы краіны развілі ў многіх галінах і асабліва ў гандлёва-эканамічнай сферы".

"Карыстаючыся нагодай, жадаю Вашаму Правасхадзіцельству шчасця і моцнага здароўя, а дружалюбнаму народу Беларусі - міру, працвітання і дабрабыту", - гаворыцца ў віншаванні.

Старшыня Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ын таксама накіраваў віншаванне: "Выказваю ўпэўненасць у тым, што карэйска-беларускія адносіны дружбы і супрацоўніцтва, якія выйшлі на новы этап развіцця пасля нашай з Вамі сустрэчы ў Пхеньяне ў сакавіку гэтага года, будуць пашырацца і ўмацоўвацца ва ўсіх сферах у адпаведнасці з інтарэсамі дзвюх краін. Карыстаючыся нагодай, жадаю Вам здароўя і яшчэ большых поспехаў у Вашай адказнай рабоце для працвітання краіны, а дружалюбнаму беларускаму народу - дабрабыту".

Кіраўніка дзяржавы павіншаваў Прэзідэнт ААЭ шэйх Мухамед бен Заід аль-Нахаян: "Рады перадаць Вашаму Правасхадзіцельству шчырыя віншаванні і выказаць найлепшыя пажаданні з нагоды Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Жадаю Вашаму Правасхадзіцельству моцнага здароўя і шчасця, а Ураду і народу дружалюбнай Рэспублікі Беларусь - далейшага прагрэсу і працвітання".

Віншаванні таксама паступілі ад віцэ-прэзідэнта і прэм'ер-міністра ААЭ, правіцеля Дубая шэйха Мухамеда бен Рашыда аль-Мактума і віцэ-прэзідэнта, намесніка прэм'ер-міністра, міністра па справах Прэзідэнта шэйха Мансура бен Заіда аль-Нахаяна.

Прэзідэнт Пакістана Асіф Алі Зардары ў віншавальным пасланні адзначыў, што гэты гістарычны дзень, прысвечаны вызваленню Мінска ад нацысцкай акупацыі, сімвалізуе мужнасць, стойкасць і непахісную рашучасць беларускага народа ў яго імкненні да свабоды і суверэнітэту. Ён падкрэсліў, што гэты дзень служыць дастойным напамінам пра выдатны шлях Беларусі да міру, стабільнасці і нацыянальнага адзінства. "Пакістан высока цэніць дружалюбныя і канструктыўныя адносіны паміж дзвюма краінамі, заснаваныя на ўзаемным даверы і агульных імкненнях да прагрэсу. Пацвярджаю прыхільнасць Пакістана да далейшага ўмацавання двухбаковых сувязей у розных сферах на карысць абедзвюх краін", - гаворыцца ў віншаванні.

Прэзідэнт Ізраіля Іцхак Герцаг у віншавальным пасланні даў высокую ацэнку адносінам паміж народамі Беларусі і Ізраіля, што гістарычна склаліся: "Адной з праяў гэтага з'яўляецца вялікая колькасць грамадзян Ізраіля беларускага паходжання. Гэтыя людзі, разам з яўрэйскай абшчынай Беларусі, звязваюць нашы два народы на працягу пакаленняў".

Іцхак Герцаг падкрэсліў, што цяпер абодва рэгіёны па-ранейшаму сутыкаюцца з сур'ёзнымі выклікамі на шляху да забеспячэння стабільнасці і бяспекі. "Шчыра спадзяюся, што бягучы год прынясе нам мір, стабільнасць і працвітанне - на карысць і ў імя дабрабыту нашых народаў, - гаворыцца ў віншаванні. - Хацеў бы яшчэ раз, у гэты знамянальны і святочны дзень, ад усёй душы сардэчна пажадаць усяго самага добрага".

У віншаванні, якое паступіла ад караля Саудаўскай Аравіі Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда, адзначаецца: "З нагоды Дня Незалежнасці вашай краіны маем за гонар накіраваць Вашаму Правасхадзіцельству самыя сардэчныя віншаванні, найлепшыя пажаданні добрага здароўя і дабрабыту, а Ураду і дружалюбнаму народу Рэспублікі Беларусь - далейшага прагрэсу і працвітання".

Віншаванне таксама паступіла ад наследнага прынца, прэм'ер-міністра Мухамеда бен Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда.

Султан Амана Хайсам бен Тарэк Аль Саід перадаў Аляксандру Лукашэнку шчырыя віншаванні з нагоды Дня Незалежнасці: "Карыстаемся гэтай магчымасцю, каб пажадаць Вам шчасця і добрага здароўя, а дружалюбнаму народу Беларусі - далейшага прагрэсу і працвітання".

Шчырыя віншаванні з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі ад імя народа і ўрада Егіпта накіраваў Прэзідэнт гэтай краіны Абдэль Фатах аль-Сісі: "З пачуццём удзячнасці адзначаю моцныя сувязі дружбы і супрацоўніцтва, якія звязваюць нашы краіны і паспяхова развіваюцца на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. Разлічваю на далейшае ўмацаванне егіпецка-беларускіх адносін і пашырэнне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў розных сферах на карысць нашых дружалюбных народаў. Карыстаючыся гэтай магчымасцю, жадаю Вашаму Правасхадзіцельству моцнага здароўя і дабрабыту, а дружалюбнаму народу Беларусі - далейшага прагрэсу, працвітання і поспехаў".

Прэзідэнт В'етнама, генеральны сакратар Кампартыі В'етнама То Лам адзначыў вялікія поспехі Беларусі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, павышэнні дабрабыту народа, а таксама ўмацаванні ролі і аўтарытэту краіны на міжнароднай арэне. "Апошнім часам, асабліва пасля ўсталявання паміж нашымі краінамі адносін стратэгічнага партнёрства ў маі 2025 года, двухбаковае супрацоўніцтва дынамічна развіваецца ва ўсіх сферах: палітыка-дыпламатычнай, гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, адукацыйнай, культурнай. Я перакананы, што ў новую эпоху адносіны паміж В'етнамам і Беларуссю прадоўжаць паспяхова развівацца на карысць народаў дзвюх краін, у імя міру, супрацоўніцтва і развіцця ў рэгіёне і ў глабальным маштабе. Карыстаючыся нагодай, жадаю Рэспубліцы Беларусь працвітання, яе народу - шчасця і дабрабыту, а Вам, спадар Прэзідэнт, - моцнага здароўя, шчасця і вялікіх поспехаў на Вашай высокаадказнай дзяржаўнай пасадзе", - гаворыцца ў віншаванні.

У адрас Прэзідэнта Беларусі паступіла віншаванне ад супрэзідэнтаў Нікарагуа Даніэля Артэгі Сааведры і Расарыя Мурылья: "Мы далучаемся да святкавання гераічнага вызвалення горада Мінска ад нацысцкага прыгнёту 3 ліпеня 1944 года - ключавой падзеі ў гісторыі Беларусі. Гэта сімвал мужнасці, стойкасці і нязломнага духу беларускага народа, які адрадзіўся з попелу пасля вайны і пабудаваў суверэнную, квітнеючую нацыю, якая ганарыцца сваёй самабытнасцю, - гаворыцца ў віншаванні. - Паважаны брат Лукашэнка, як Вы самі і гаварылі, дзень вызвалення Мінска - гэта другі дзень нараджэння беларускай нацыі. Гэты дзень, які мае глыбокае патрыятычнае значэнне, аб'ядноўвае ўсіх беларусаў вакол каштоўнасцей свабоды, міру і незалежнасці. Мы выказваем Вам шчырую ўдзячнасць за Ваша кіраўніцтва і адданасць служэнню Беларусі на працягу ўсіх гэтых гадоў. Пад Вашым кіраўніцтвам краіна ўмацавала свой суверэнітэт, узмацніла сацыяльна-эканамічнае развіццё і павысіла свой прэстыж на міжнароднай арэне. Віншуем увесь беларускі народ, які з заслужаным гонарам адзначае гэты важны дзень. Няхай дух адзінства і прыхільнасць да будучыні нацыі і ў далейшым вядуць Беларусь да новых дасягненняў і гарызонтаў прагрэсу, міру і братэрства".

Прэзідэнт Рэспублікі Саюз М'янма Мін Аун Хлайн перадаў самыя цёплыя віншаванні і найлепшыя пажаданні Аляксандру Лукашэнку і ўсяму беларускаму народу. "М'янма высока цэніць дружалюбныя і канструктыўныя адносіны, якія няўхільна развіваюцца паміж нашымі дзвюма краінамі. Упэўнены, што дзякуючы далейшым сумесным намаганням і цеснаму супрацоўніцтву адносіны паміж М'янмай і Беларуссю ўзнімуцца на новы ўзровень, садзейнічаючы працвітанню і дабрабыту абедзвюх дзяржаў", - гаворыцца ў віншаванні.

Мін Аун Хлайн таксама згадаў аб праведзеных раней плённых сустрэчах і ўзаемных візітах, якія яшчэ больш умацавалі вузы дружбы і супрацоўніцтва, а падпісаныя дакументы заклалі трывалую аснову для пашырэння ўзаемадзеяння ў галінах, якія ўяўляюць сабой узаемны інтарэс.

Прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Сірыл Рамафоса перадаў Аляксандру Лукашэнку, а таксама ўраду і народу Беларусі самыя цёплыя прывітанні і найлепшыя пажаданні: "Дазвольце мне скарыстацца гэтай магчымасцю, каб пажадаць Вашаму Правасхадзіцельству моцнага здароўя і пацвердзіць наша імкненне да далейшага ўмацавання цудоўных сувязей дружбы, існуючых паміж нашымі краінамі".

Кароль Марока Махамед VI перадаў Аляксандру Лукашэнку цёплыя віншаванні з нагоды свята і пажадаў народу Беларусі далейшага прагрэсу і працвітання. "Карыстаючыся гэтай магчымасцю, хацеў бы адзначыць свой намер прадаўжаць сумесную з Вамі работу для ўмацавання двухбаковага супрацоўніцтва і яго пашырэння ва ўсіх сферах, якія ўяўляюць сабой узаемны інтарэс, на карысць развіцця дружбы і больш цесных сувязей паміж нашымі народамі", - гаворыцца ў віншаванні.

Кароль Іарданіі Абдала II ад імя народа і ўрада краіны адрасаваў Прэзідэнту Беларусі віншаванні з дзяржаўным святам і пажаданні ўсяго самага найлепшага: "Прыміце мае шчырыя пажаданні поспеху і працвітання вашай краіне і народу".

Кароль Камбоджы Нарадом Сіхамоні адрасаваў самыя цёплыя віншаванні з нагоды Дня Незалежнасці Прэзідэнту і народу Беларусі: "Высока цаню дружалюбныя адносіны паміж Каралеўствам Камбоджа і Рэспублікай Беларусь і па-ранейшаму ўпэўнены, што ў бліжэйшыя гады наша супрацоўніцтва будзе прадаўжаць паглыбляцца як у двухбаковым фармаце, так і на шматбаковых пляцоўках, садзейнічаючы ўзаемаразуменню, агульнаму працвітанню і ўстойліваму развіццю".

Кароль Бахрэйна Хамад бен Іса аль-Халіфа накіраваў віншаванні ад імя народа і ўрада каралеўства: "Мы рады скарыстацца гэтай магчымасцю і выказаць Вашаму Правасхадзіцельству нашы шчырыя пажаданні моцнага здароўя і шчасця асабіста Вам, а вашаму народу - няспыннага прагрэсу і працвітання".

Прэзідэнт Дзяржавы Палесціна Махмуд Абас адрасаваў Аляксандру Лукашэнку і дружалюбнаму беларускаму народу самыя цёплыя віншаванні і пажаданні з нагоды Дня Незалежнасці: "Спадзяёмся, што ён прынясе Вам моцнае здароўе і шчасце, а вашай краіне і народу - дабро і працвітанне. Мы высока цэнім сувязі дружбы і ўзаемнай павагі, якія звязваюць нашы дзяржавы, і прыкладаем паслядоўныя намаганні для іх усебаковага развіцця і вываду на якасна новы ўзровень. Высока цэнім салідарнасць Беларусі і яе падтрымку палесцінскага народа ў справядлівай справе абароны яго законных правоў на свабоду і незалежнасць".

Прэзідэнт Алжыра Абдэльмаджыд Тэбун адрасаваў Аляксандру Лукашэнку і дружалюбнаму беларускаму народу шчырыя віншаванні з нагоды Дня Незалежнасці і пажаданні моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. "Карыстаючыся гэтай магчымасцю, хацеў бы адзначыць дынамічны характар ​​двухбаковых адносін Алжыра і Беларусі, асабліва пасля Вашага візіту ў снежні мінулага года. Перакананы, што маючае адбыцца другое пасяджэнне сумеснай алжырска-беларускай камісіі ў бліжэйшым будучым надасць новы імпульс развіццю двухбаковага супрацоўніцтва і будзе садзейнічаць умацаванню гістарычных сувязей дружбы паміж нашымі народамі, служачы іх інтарэсам і памкненням", - гаворыцца ў віншаванні.

Старшыня Пераходнага Суверэннага савета Судана Абдэль Фатах аль-Бурхан Абдэль Рахман ад імя суданскага народа і сябе асабіста пажадаў народу Беларусі развіцця і працвітання, а Аляксандру Лукашэнку - моцнага здароўя і шчасця: "Карыстаючыся нагодай, запэўніваю Вас у нашым цвёрдым імкненні ўмацоўваць вузы братэрства і выдатныя адносіны супрацоўніцтва, якія існуюць паміж нашымі дзвюма краінамі, на карысць нашых народаў".

Прэзідэнт Рэспублікі Чад Махамат Ідрыс Дэбі Ітна ад імя ўрада і народа гэтай краіны накіраваў шчырыя і цёплыя віншаванні Прэзідэнту Беларусі і ўсяму беларускаму народу, пажадаўшы міру і шчасця. "З задавальненнем адзначаю наяўнасць добрых дружалюбных і партнёрскіх адносін паміж нашымі дзвюма краінамі і выказваю пажаданне бачыць іх больш разнастайнымі і трывалымі", - гаворыцца ў віншаванні.

Генеральны сакратар ААН Антоніу Гутэрыш павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з Днём Незалежнасці. Ён таксама адзначыў, што нацыянальныя святы служаць важнымі момантамі для разважанняў аб шляху развіцця краіны, яе ўкладзе ў міжнародную супольнасць і імкненнях, якія вызначаюць яе будучыню. "Яны таксама нагадваюць нам аб каштоўнасці дыялогу і салідарнасці ў вырашэнні глабальных праблем. Сёння свет сутыкаецца з неадкладнымі выпрабаваннямі: спыненнем войнаў і прадухіленнем пачатку новых канфліктаў, процідзеяннем кліматычнаму крызісу, скарачэннем няроўнасці, а таксама адказным кіраваннем перадавымі тэхналогіямі. Пераадоленне гэтых і іншых выклікаў патрабуе актывізацыі намаганняў і прыхільнасці да шматбаковага супрацоўніцтва дзеля забеспячэння міру і бяспекі, дасягнення Мэт устойлівага развіцця і абароны правоў чалавека. Карыстаючыся нагодай, з задавальненнем перадаю свае найлепшыя пажаданні народу Рэспублікі Беларусь у гэты знамянальны дзень", - гаворыцца ў віншаванні.

Генеральны сакратар ШАС Нурлан Ермекбаеў у віншавальным пасланні адзначыў, што беларусы сумесна з народамі антыфашысцкай кааліцыі ў жорсткіх баях Другой сусветнай вайны адстаялі свабоду і незалежнасць. А цяпер жыхары краіны не толькі свята шануюць памяць аб ахвярах той вайны, але і дастойна рухаюцца наперад па шляху суверэннага развіцця сваёй дзяржавы. Ён канстатаваў, што Беларусь плённа супрацоўнічае з ШАС у розных напрамках дзейнасці і эфектыўна каардынуе намаганні з дзяржавамі - членамі арганізацыі ў процістаянні існуючым выклікам і пагрозам.

Віншаванні Прэзідэнту і беларускаму народу прадаўжаюць паступаць.