Зверыць гадзіннікі: Мінск і Масква ўмацоўваюць супрацоўніцтва на фоне ўзмацнення сусветнага крызісу
Аб'яднанне саюзных намаганняў у сферы прамысловасці і высокіх тэхналогій, рост тавараабароту, а таксама міжнароднае становішча. У Нова-Агарове адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі.
Кіраўнікі дзяржаў рэгулярна звяраюць гадзіннікі. Сумесная праца па самых розных кірунках дапамагае пераадольваць цяжкасці, якіх сёння хапае і ў эканамічнай, і ў палітычнай сферах.
У Мінска і Масквы вялікі пул праектаў у прамысловым сектары. І што датычыцца бягучых пытанняў, Беларусь выконвае свае абавязацельствы.
Фармат перамоў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі можа быць самы розны, але гэта заўсёды канцэнтрацыя на найважнейшых пытаннях двухбаковай эканомікі і бяспекі.
Размова лідараў Беларусі і Расіі праходзіць і без скідак на выхадныя. Гэта ўжо пятая асабістая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна сёлета (гл. відэа).