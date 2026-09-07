Рыбак закрануў вудай ЛЭП і загінуў ад удару токам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Віцебскім раёне следчыя высвятляюць акалічнасці гібелі рыбака ад удару токам.
7 верасня 49-гадовы мясцовы жыхар лавіў рыбу ў вадаёме паблізу в.Хайсы. Не згортваючы вуду, ён вырашыў змяніць месца лоўлі. Падчас руху закрануў снасцю правады лініі электраперадачы і атрымаў удар токам. Ад атрыманых траўм мужчына памёр.
На месцы працавала следча-аператыўная група. Следчым праведзены дэталёвы агляд, зафіксавана следавая карціна, прызначана судова-медыцынская экспертыза. Паблізу ад месца лоўлі быў устаноўлены знак, які папераджаў аб небяспецы высакавольтнай лініі электраперадачы.
Акалічнасці здарэння будуць высветлены Віцебскім раённым аддзелам Следчага камітэта падчас праверак.