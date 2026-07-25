У Грузіі мікрааўтобус, меркавана, з беларусамі трапіў у аварыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мікрааўтобус, меркавана, з беларускімі грамадзянамі трапіў у аварыю ў Батумі (Грузія). Два чалавекі загінулі, сем пацярпелі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА, спасылаючыся на грузінскія СМІ.
Паводле інфармацыі, пацярпелыя дастаўлены ў розныя клінікі Батумі. Паведамляецца, што ў мікрааўтобусе знаходзіліся грамадзяне Беларусі.
Аварыя адбылася раніцай 25 ліпеня. Мікрааўтобус і легкавы аўтамабіль сутыкнуліся на вуліцы Гаргіладзэ. Вядзецца расследаванне ў сувязі з парушэннем правіл дарожнага руху.
У МЗС Беларусі паведамілі, што інфармацыю, якая з'явілася ў СМІ, правяраюць.