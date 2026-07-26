У Кітаі больш за 715 тыс. чалавек эвакуіравалі з-за ўдару тайфуна "Ноўл"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 715 тыс. чалавек эвакуіравалі ў Кітаі з-за ўдару тайфуна "Ноўл" па правінцыі Гуандун на поўдні краіны. У рэгіёне аб'яўлены самы высокі ўзровень трывогі з прычыны раптоўных паводак.
Максімальная хуткасць ветру дасягала 45 м/с. Па сіле ён перасягнуў папярэднія тайфуны "Майсак" і "Баві".
Моцныя дажджы прадоўжацца да 28 ліпеня, а наступствы будуць распаўсюджвацца ўглыб кітайскай тэрыторыі. У 43 правінцыях уведзены максімальны, чырвоны ўзровень небяспекі. Улады 12 гарадоў КНР прыпынілі заняткі, работу ў офісах і вытворчасць, паралізаваны транспартныя зносіны.