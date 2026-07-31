У Мінску сутыкнуліся шэсць аўтамабіляў, тры чалавекі пацярпелі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Партызанскім праспекце ў Мінску адбылося ДТЗ з удзелам шасці легкавушак, паведаміла БЕЛТА.
31 ліпеня раніцай 67-гадовы вадзіцель Audi на скрыжаванні Партызанскага праспекта з вуліцай Куляшова сутыкнуўся з аўтамабілем Renault. Ад удару апошні адкінула на Mercedes і Dongfeng. Затым аўтамабіль Audi перасёк сустрэчную паласу, выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў рэкламны банэр, абломкі якога пашкодзілі аўтамабілі Acura і Ford, якія стаялі побач. Як мяркуецца, вадзіцель Audi знепрытомнеў падчас руху.
67-гадовы вадзіцель Audi, а таксама 28-гадовы вадзіцель Renault і яго 53-гадовая пасажырка дастаўлены ў бальніцу для абследавання.