Яшчэ адзін грамадзянін Беларусі пацярпеў у выніку атакі ўкраінскага дрона ў Бранскай вобласці

Яшчэ адзін грамадзянін Беларусі пацярпеў ад атак Узброеных сіл Украіны. Пра гэта паведаміў губернатар Бранскай вобласці Ягор Кавальчук у сваім Telegram-канале.

"Каля сяла Дземенка Навазыбкаўскай гарадской акругі ў выніку выбуху беспілотніка паранены вадзіцель грузавога аўтамабіля. Медыкі аказалі пацярпеламу неабходную дапамогу, назначана амбулаторнае лячэнне", - раскрыў падрабязнасці кіраўнік рэгіёна.

Раней 22 кастрычніка прэс-служба МЗС Беларусі і губернатар Бранскай вобласці паведамлялі аб іншым інцыдэнце, які адбыўся ў Жукоўскім раёне гэтага ж рэгіёна Расіі. Пацярпелага шпіталізавалі ў траўматалагічнае аддзяленне мясцовай бальніцы. Пагрозы для яго жыцця не было.