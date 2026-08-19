Айчынныя IT-рашэнні супраць санкцый: як Беларусь умацоўвае інфармацыйную бяспеку
Лічбавізацыя і развіццё нацыянальнай IT-індустрыі - адна са стратэгічных задач развіцця Беларусі на бліжэйшыя гады. Пра гэта 19 жніўня гаварылі на пасяджэнні міжведамаснай камісіі па бяспецы ў інфармацыйнай сферы пры Савеце бяспекі. І, нягледзячы на гібрыднае ўздзеянне Захаду і санкцыі, многія айчынныя вытворцы праграмнага забеспячэння сёння робяць годны прадукт. Але дэфіцыт беларускіх рашэнняў усё роўна ёсць.
Made in Belarus: айчынныя вытворцы робяць годны прадукт
Эксперты адзначаюць, што адмоўны ўплыў на спажывецкія перавагі нярэдка аказвае і сфарміраваны гадамі стэрэатып пра перавагу замежных рашэнняў над беларускімі на падставе толькі паходжання. Але і гэта клішэ ўжо развянчалі беларусы і іх праекты.
Ліквідаваць усе ўразлівасці нацыянальнай IT-індустрыі, зрабіць праграмны прадукт імпартанезалежным мінімум на 90 % - такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы. Усе прапановы і рашэнні 19 жніўня будуць разгледжаны ў Савеце Міністраў і пры неабходнасці даложаны Прэзідэнту.