Мабільны сэрвіс "Выклік урача", ШІ ў працы паліклінік - як тэхналогіі ўплываюць на працу медыкаў
У Беларусі лічбавыя тэхналогіі ўсё мацней уваходзяць у медыцыну. Гаворка ідзе пра мабільны сэрвіс "Выклік урача". Гэта планшэт з доступам да электроннай медыцынскай карты, запаўненне даных на месцы і выпіска анлайн-рэцэптаў.
У тэставым рэжыме ўкараняюць сістэму падтрымкі ўрачэбных рашэнняў на аснове штучнага інтэлекту.
Раскажам, як гэта ўплывае на працу ўрача на выкліку і колькі часу эканоміць лічбавы памочнік.
Лічбавы памочнік
Гэта распрацоўка з паметкай "Зроблена ў Беларусі", а больш дакладна, справа рук Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі Акадэміі навук Беларусі. Усе даныя ўносяцца адразу ў планшэт: скаргі, агляд, прызначэнні перамяшчаюцца ў электронную карту пацыента і імгненна з'яўляюцца ў гісторыі хваробы. А электронны рэцэпт выключае неабходнасць паўторнага візіту ў паліклініку і чакання ў чэргах.
ШІ-модуль пабудаваны на аснове архіўных медыцынскіх даных і пастаянна давучваецца. Алгарытм аналізуе камбінацыю сімптомаў, узрост, хранічныя захворванні, бягучую тэрапію і выдае ўрачу падказкі за лічаныя секунды. Вядома, канчатковае рашэнне прымае ўрач, ШІ выступае толькі памочнікам. Паводле ацэнак распрацоўшчыкаў, сістэма дапамагае знізіць колькасць памылак пры прызначэнні лекаў.
Нейрасеткі ў фонавым рэжыме правяраюць прызначэнні: гэта аналіз сумяшчальнасці прэпаратаў, напамін аб супрацьпаказаннях. Сістэма не замяняе клінічнае мысленне, а зніжае нагрузку на ўрача пры шматзадачнасці. Паводле даных распрацоўшчыкаў, дакладнасць рэкамендацый перавышае 94 %.
І вядома, самы каштоўны рэсурс - гэта час. Паскарэнне афармлення дакументаў дазваляе прымаць дадатковыя выклікі за змену. У бліжэйшы час у планах укараненне галасавога ўводу даных, каб урач мог цалкам засяродзіцца на пацыенце.