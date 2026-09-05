У рамках Дня беларускага пісьменства ў Касцюковічах адкрыўся павільён рэдкай кнігі

Касцюковічы, ціхі і ўтульны райцэнтр, ператварыўся ў сталіцу беларускага слова. У рамках Дня беларускага пісьменства ўпершыню ў гісторыі свята адкрыўся павільён рэдкай кнігі. Тут можна літаральна дакрануцца да стагоддзяў: зазірнуць у інтэрактыўны кабінет пісьменніка і разгледзець сапраўдныя чарнавікі і асабістыя рэчы класікаў, убачыць старажытныя старадрукаваныя рарытэты.

Як распавяла дырэктар Прэзідэнцкай бібліятэкі Беларусі Алена Сякач, самае рэдкае выданне - гэтае выданне з фонду бібліятэкі, якое раней не вывозілася і дэманструецца ўпершыню. "Гэта пашпарт 1826 года, выдадзены грамадзянцы Германіі, якая выязджала з Расіі. Чым гэтае выданне рэдкае? У тыя гады жанчына не мела дакумента, - распавяла Алена Сякач. - Чаму мы паказалі гэты дакумент у Год беларускай жанчыны? Мы хацелі прадэманстраваць, як гістарычна жанчыны станавіліся больш свабоднымі, пачыналі мець больш правоў".

Таксама экспануюцца выданні, падораныя Прэзідэнту Беларусі і падпісаныя дачкой Жукава, сынам маршала Бурдзейнага, кнігі, падпісаныя Мазанік. "Гэта вельмі каштоўныя выданні, таму што людзі ўнеслі вельмі вялікі ўклад у Перамогу і ў станаўленне нашай беларускай дзяржаўнасці. Усе кнігі, якія дорацца кіраўніку дзяржавы, перадаюцца ў фонд Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь", - адзначыла Алена Сякач.