У Беларусі сістэма аховы здароўя гатова да сезоннага ўздыму захворванняў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сістэма аховы здароўя Беларусі да сезоннага ўздыму захворванняў на вострыя рэспіраторныя інфекцыі і грып гатова.
Уздым захворвання традыцыйна чакаецца ў верасні, калі фарміруюцца новыя калектывы ў садах, школах і ВНУ, многія вяртаюцца з водпускаў з блізкага і далёкага замежжа. Меры прафілактыкі застаюцца тыя ж: праветрываць памяшканне, больш знаходзіцца на адкрытым паветры, апранацца па надвор'і.
Вакцынацыю ад грыпу рэкамендуецца запланаваць на кастрычнік-лістапад. Гэта эфектыўная мера пры падрыхтоўцы да сезона з больш высокім узроўнем захворвання.