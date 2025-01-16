Интересовали западные земли Беларуси: зачем Польша курировала протесты в стране в 2020 году

В 2020 году Польша готовилась к выборам в условиях коронавируса - республика была в жестких карантинных мерах с запрещением публичных мероприятий и даже встреч более чем двух человек.

Ограничена была и возможность находиться в публичном пространстве и передвигаться по территории страны. Агитации у кандидатов практически не было. Про митинги с избирателями можно забыть так же, как и про дебаты. Кандидаты от оппозиции заперты дома, в то время как Дуда ежедневно проводил встречи по всей стране, создавая образ компетентного и смелого борца с эпидемией.

Качиньский - фигура, которой предписывали реальную власть в Польше, был занят тем, чтобы провести голосование в назначенный срок 10 мая, и организовать дистанционное голосование. Можно было бы и перенести на год позже, однако, пройдет ли подконтрольный Дуда испытание экономическим кризисом?

Польша тогда стала на уши из-за введенных карантинных ограничений. Полиция протест пресекала жестко, сначала брали плотным кордоном, затем - газовой атакой. От ожогов пострадали несколько десятков человек.

Протесты в Польше

2020-й - последний шанс сохранить пост для Дуды, и он выиграл выборы, но с небольшим перевесом. Исход голосования показал, что Польша расколота на два лагеря, у которых очень мало общего.

Система власти в Польше долгие годы строилась на тандеме двух партий - либералы "Гражданской платформы" и консерваторы "Права и справедливости", которые поочередно сменяли друг друга у кормила власти. Однако в 2020-м борьба консерваторов и либералов приняла жесткие формы. Повод стало ужесточение закона об абортах, сделать которые после решения Конституционного суда стало практически невозможно. Протесты поляков моментально переросли в антиправительственные бунты.

На кадры протестов в Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил так: "То, что происходит в публичном пространстве (эти акты агрессии, варварства, вандализма), абсолютно недопустимы. Потому что это вызовет эскалацию, которая может привести к чему-то очень плохому в нашем обществе". А на кадры беспорядков в Минске польский премьер сказал следующее: "Эта жажда полной свободы и демократии, жажда быть частью свободных народов".

Через пять дней после выборов в Беларуси Моравецкий сказал, что Польша является колыбелью солидарности и сегодня эта солидарность не позволяет им бездействовать в отношении того, что происходило в Беларуси в 2020 году, и призвал созвать экстренное заседание саммита ЕС, чтобы под давлением заставить Беларусь провести новые выборы. Призыв этот выглядел привычно по-хамски для польской власти: "Призываю к обязанности действовать солидарно с белорусами". Получается, что те, кто протестует, являются белорусами, а те, кто выступает за Президента Беларуси Александра Лукашенко, уже - нет.

К белорусской границе прибыла фура от страны-соседки, которая якобы не вмешивалась во внутренние дела - Варшава направила гуманитарную помощь "солидарности" для протестующих. Стоимость развала Беларуси поляки оценили в 12 тыс. 768 кг шпротов в помидорном соусе.

В Гродно тем временем уже вывесили польские флаги, а в самой Польше раздались голоса, призывающие к активным действиям по отщеплению у Беларуси западных земель. Не отставали и польские СМИ, которые откровенно призывали отобрать у Беларуси все, что присмотрелось полякам.

Кадры протестов (Гродно, 2020 год)

Параллельно с попыткой государственного переворота к границам Беларуси начали перебрасывать польские войска. В ответ на агрессивную военную активность Варшавы пришлось выдвинуть для защиты рубежей белорусскую армию.

Есть ли у Польши виды на западные земли Беларуси? Безусловно. Отсюда вытекает и поддержка польско-ориентированных НКО, финансирование, более того, кураторство лидеров мятежа. Подтверждением тому является слитая в сеть внутренняя переписка канцелярии главы правительства польского режима. Она станет еще одним подтверждением, что белорусские протесты 2020 года больше польские, чем белорусские.

Польша долгие годы проводила плановую работу по разрушению суверенитета соседнего с ней государства - вмешивалась во внутренние дела Беларуси. Уже через месяц после составления плана по дальнейшему окучиванию белорусской пятой колонны, Моравецкий встретился с проигравшей на выборах кандидатом Светланой Тихановской, бежавшей из Беларуси с 15 тыс. выпрошенных у властей долларов, и передал ей ключи от виллы в престижном районе Варшавы. Эта вилла стала так называемым Белорусским домом в Варшаве, а по факту - штабом экстремистского сообщества.

Тихановской поставили задачу - проводить дальнейшую координацию по разрушению Беларуси. Однако передача ключей была формальностью. Белорусский дом в Варшаве стал центром управления мятежом 2020-го. Здесь еще до вручения ключей располагались администраторы Telegram-каналов, расписывались мятежи белорусских улиц.

У этих панских холопов есть и старшие товарищи из спецподразделения вооруженных сил Польши, которое дислоцируется в городе Быдгоще. Его именуют "Центральной группой психологических действий". По белорусскому направлению работал и продолжает это делать третий отдел центральной группы. Telegram-каналы из Польши определяли даты и места сборов, маршруты движения толпы, а также куда идти, как одеваться и правильно становиться в сцепки, блокировать дороги. Между инструкциями проводился набор пропагандистских сводок-фейков - типа убили, избили, изнасиловали.