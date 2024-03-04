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В Академии МВД учат вычислять мошенников и противостоять киберпреступлениям
Сегодня мы много слышим о преступлениях тяжких, экономических и наркоторговле, говорим каждый день о цифровой гигиене - как не попасть в сети мошенников в интернете. И немногим меньше - о работе милиции во всех этих делах. Что стоит за, казалось бы, сухой формулировкой "в результате оперативно-розыскных мероприятий" или "курьер был задержан с поличным".
Развивать новые технологии для раскрытия преступлений. Разрабатывать новые программы для выявления киберафер. И всему этому обучают в Академии МВД.
Накануне Дня милиции проведем один день в главном милицейском вузе и расскажем о том, как готовят тех, кто не страдает звездной болезнью, хотя носит звезды.
Пенсионер оказался не так уж и прост. Мужчина из Минска перехитрил телефонных аферистов и отдал им вместо денег газету. На домашний телефон пожилому человеку позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Собеседник сообщил, что сестра минчанина якобы попала в ДТП, и, чтобы ее спасти нужно 40 тысяч долларов. Дедуля понял, что к чему и на время вошел в роль жертвы.
"Я понял, что меня обманывают, попросил друга, чтобы с другого телефона позвонил в милицию",- рассказывает пожилой мужчина.
Вычислять таких аферистов - уже дело техники. Академия МВД нынче готовит таких узких специалистов. Например, на кафедре информационного права.
Дмитрий Лахтиков, начальник кафедры информационного права факультета криминальной милиции Академии МВД:
Эта сфера очень динамична, она развивается. Преступники придумывают новые схемы, мы стараемся спрофилактировать заранее. Постоянно необходимо совершенствование. Мы ищем новые подходы, как опередить преступников.
Алексей Аробей, курсант 3 курса факультета криминальной милиции Академии МВД:
Академия заключила договор с БГУИР, практику мы проходим более широко. Это позволяет будущему сотруднику МВД быстро реагировать на преступление, чтобы сотрудник, придя на работу, начинал не с азов, а умел досконально разбиться в IT-сфере.
Через криминалистику проходят вообще все, кто поступил в главный милицейский вуз. Это, так сказать, азы любого будущего милиционера.
На криминалистическом полигоне так условно назовем место, где произошло преступление, будущие правоохранители учатся работать на месте происшествия. Собирают следы и вещественные доказательства. Благодаря умной технике можно раскрывать многие преступления. Там, где есть доступ ко всемирной паутине, целое поле для деятельности правоохранителей.
Руслан Ропот, начальник кафедры криминалистики Академии МВД Беларуси:
В криминалистике внедряют умные методы идентификации человека по внешности. Так называемые интеллектуальные системы видеонаблюдения, которые позволяют из толпы буквально выдергивать человека и опознавать его. Девушки - их не много, но и они занимают места в аудиториях Академии МВД. Работа не из легких. Но, что называется, каждая профессия важна.
Кристина Мамурина, курсант 1-го курса уголовно-исполнительного факультета Академии МВД:
Я не разочарована своим выбором профессии и в этом году буду отмечать День милиции в новом статусе.
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