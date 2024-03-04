В Академии МВД учат вычислять мошенников и противостоять киберпреступлениям

Эта сфера очень динамична, она развивается. Преступники придумывают новые схемы, мы стараемся спрофилактировать заранее. Постоянно необходимо совершенствование. Мы ищем новые подходы, как опередить преступников.

Академия заключила договор с БГУИР, практику мы проходим более широко. Это позволяет будущему сотруднику МВД быстро реагировать на преступление, чтобы сотрудник, придя на работу, начинал не с азов, а умел досконально разбиться в IT-сфере.