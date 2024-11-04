На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения

"Планируется создание общественными объединениями общественного наблюдательного центра, который расположится во Дворце профсоюзов. В том числе будут прямые включения с этой площадки в Информационный центр ЦИК", - рассказал Игорь Карпенко.

Информационный центр ЦИК будет работать на базе Дворца Республики с 24 по 27 января. "Будут представлены все ведущие СМИ, будут аккредитованы международные журналисты, будут работать международные, национальные наблюдатели, эксперты, - отметил глава ЦИК. - 26 января мы будем выходить в определенное время на связь, информировать журналистов, международных и национальных наблюдателей, в целом граждан, общественность о ходе голосования, о проценте явки избирателей. Будут также включения из регионов на уровне областных, районных территориальных комиссий и участковых комиссий".