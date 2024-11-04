ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения

На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения

Центр общественного наблюдения будет работать на выборах Президента Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Планируется создание общественными объединениями общественного наблюдательного центра, который расположится во Дворце профсоюзов. В том числе будут прямые включения с этой площадки в Информационный центр ЦИК", - рассказал Игорь Карпенко.

Информационный центр ЦИК будет работать на базе Дворца Республики с 24 по 27 января. "Будут представлены все ведущие СМИ, будут аккредитованы международные журналисты, будут работать международные, национальные наблюдатели, эксперты, - отметил глава ЦИК. - 26 января мы будем выходить в определенное время на связь, информировать журналистов, международных и национальных наблюдателей, в целом граждан, общественность о ходе голосования, о проценте явки избирателей. Будут также включения из регионов на уровне областных, районных территориальных комиссий и участковых комиссий".

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

выборы 2025

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все