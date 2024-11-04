3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения
Центр общественного наблюдения будет работать на выборах Президента Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.
"Планируется создание общественными объединениями общественного наблюдательного центра, который расположится во Дворце профсоюзов. В том числе будут прямые включения с этой площадки в Информационный центр ЦИК", - рассказал Игорь Карпенко.
Информационный центр ЦИК будет работать на базе Дворца Республики с 24 по 27 января. "Будут представлены все ведущие СМИ, будут аккредитованы международные журналисты, будут работать международные, национальные наблюдатели, эксперты, - отметил глава ЦИК. - 26 января мы будем выходить в определенное время на связь, информировать журналистов, международных и национальных наблюдателей, в целом граждан, общественность о ходе голосования, о проценте явки избирателей. Будут также включения из регионов на уровне областных, районных территориальных комиссий и участковых комиссий".
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек