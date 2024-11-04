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Как Нью-Йорк борется с лесными пожарами

Пожарная служба Нью-Йорка создает свою первую в истории оперативную группу по борьбе с лесными пожарами - город вынужден справляться с подступающим огнем.

В настоящее время в штате продолжаются 13 лесных пожаров, которые охватывают огромную территорию. По данным метеорологов, октябрь стал самым бедным на осадки в Большом Яблоке с момента начала ведения учета в 1869 году.

В целом сезон природных пожаров на северо-востоке США стал худшим более чем за последние 10 лет.

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