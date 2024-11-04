Американский автопроизводитель Ford намерен сократить 14 % своих сотрудников в Европе.



Причина - не оправдавшаяся ставка на электромобили и конкуренция со стороны китайских производителей.



Всего у американской компании в Европе 28 тыс. рабочих мест. И к концу 2027-го будут сокращены 4 тыс. из них: в Великобритании и Германии.