Блокировать нельзя оставить. YouTube поставил запятую четырежды за один день. 14 сентября платформа расставила знаки препинания в белорусском медиапространстве. Тысячи подписчиков следили за культурными проектами Radio Kultura BY, "Радыё Сталіца", и этого, видимо, оказалось достаточно для непрошедшей по чьим-то меркам цензуры. Под снос пошел и Первый канал Белорусского радио - эфир, который десятилетиями собирал страну.

Под раздачу попал и телеканал СТВ. Что интересно, СТВ заблокировали в прямом эфире. Не после выпуска, не за архивный ролик, а во время живого разговора. Говорили в этот момент о Дне народного единства, о 1939-ом и о том, как страна собиралась воедино, об исторической и кому-то неугодной правде. Именно в эту секунду YouTube нажал кнопку "стоп".

Тема эфира - единство, момент блокировки - прямой эфир, результат - сигнал оборван на полуслове. Есть ощущение, что честный разговор о событиях 1939-го и оценка экспертов кому-то уж очень мешают. Дело рук отнюдь не "алгоритма", ведь он не выбирает момент. Алгоритм не знает, что сейчас в студии говорят о единстве, это делает человек или система, которой человек дал точную команду.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Мы как раз сейчас проводим большую внеэфирную акцию, посвященную Дню народного единства. Очень много было исторического контента. Мы просто рассказывали о тех событиях, которые происходили в нашей стране в 1939 году, какие истоки у нашего праздника, почему мы его отмечаем, в чем сила и смысл единства белорусского народа. И с нами таким образом поступили и расправились. За что нужно было расправляться? За то, что люди хотят просто мирно жить и сохраняют свою историю?"

Вспомним еще одну массовую зачистку в апреле 2026 года. Один почерк и одна формулировка - "нарушение правил сообщества". Тогда YouTube, позиционирующий себя как "глобальная площадка для видео", примерил роль цифрового палача. За секунды удалены многолетние аккаунты ОНТ, СТВ и БЕЛТА без суда да следствия. Как будто не было ни миллионов просмотров, ни архивов. При этом на YouTube спокойно живут ролики с переписыванием истории и уроками, как ненавидеть свою страну. Это, видимо, и есть пресловутая "свобода слова".

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, глава комитета по связям с диаспорой:

"Они блокируют любую информацию, которая может быть против аргументов того, что делают их СМИ, которые врут, служат одной цели и задачи - очернить Россию, Беларусь и показать их в самом негативном образе. Когда ваш канал показывает и когда люди, желающие убедиться, что происходит, когда они видят, что такое Беларусь, они ошарашены".

Это не только про Беларусь, это большая цифровая политика. В России та же рука и те же правила. Только масштаб виден отчетливее. По данным исследователей, проанализировавших отчеты Google Analysis Group, с 2020 года YouTube заблокировал свыше 9 тыс. каналов.

Блокировка - это не сила Запада, скорее, агония. Каждый удаленный канал как признание: "Мы не можем победить вас в открытом поле", а оборванный эфир - подпись: "Мы боимся того, что вы скажете".