Информационная война: как Запад пытается очернить благотворительность

В рождественские праздники поговорим о благотворительности. Алексей Талай - белорусский паралимпиец и создатель одноименного благотворительного фонда. Во всем мире Алексея хорошо знают как человека, который в 16 лет от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны лишился ног и рук, но и при этом не сдался. Он доказал всему миру, что главное в человеке - его сила воли и внутренний стержень.

Еще до начала специальной военной операции Алексей отправился в Донбасс, где своими глазами увидел, как там обстоят дела. После обратился к Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой оказать поддержку в помощи детям Донбасса, на что получил быстрый и положительный ответ.

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"Так получилось, что совсем недавно, три недели назад, я посетил Донбасс, - обращаясь к Президенту Беларуси сказал в мае 2021 года паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда Алексей Талай. - Позвали общественное объединение как спортсмена-паралимпийца, детки-инвалиды, которые занимаются плаванием. Они говорили, как важно то, что мы устояли, то, что мы сохранили нашу Беларусь. Потому что они действительно хлебнули по полной то, что дал им этот государственный переворот у них в стране".

"Кровь, детские слезы и боль. Как только этот конфликт начался, ко мне потоком шла информация: там погиб ребенок, здесь ребенок стал инвалидом таким, как я. Я не мог отказать, поэтому мы провели турнир для деток-инвалидов, которые занимаются плаванием, хотят заниматься спортом, как и я. Знаете, я был с небольшой такой гуманитарной миссией, если Вы поддержите, я с огромной радостью возьмусь за это дело - наладить социальные такие вот связи и гуманитарную миссию", - высказал предложение он.

"Считай, что решили", - поддержал Александр Лукашенко.

Нужно сказать, что такой подход и такое отношение к детям с территории, где идут боевые действия, понравился не всем. Меньше всего это понравилось Западу.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"Господа в Госдепе, где-то в Вашингтоне, где они принимают эти решения, заметили нашу деятельность. Это, конечно, хорошо."

С другой стороны, у него была тревога по поводу того, что и Президента Беларуси попытаются как-то очернить. "Я ведь понимал, все понимают сейчас, что это информационная война", - отметил Алексей Талай.

По его словам, Западу нужна канва для компонента "последний диктатор Европы", дабы дальше клеить этот негативный образ.

Паралимпиец рассказал, что ему писали адекватные люди из Америки и Европы. "Ведь я бывал там, был вхож и как мотивационный спикер, и как спортсмен-паралимпиец. Они писали, что общество пробуждается на фоне этих фейков и развязывания на пустом месте определенной негативной повестки против общественного деятеля, который сам является отцом четверых детей и занимается благотворительностью уже многие-многие годы. Они знают об этом. И поэтому они сделали здесь ошибку, но сегодня они не могут остановиться, продолжают вязнуть в этом болоте".

Алексей Талай:

"Мы показываем этих детей. И с Первым каналом мы были в Донбассе и Мариуполе. Мы специально приезжали в Лисичанск, который на тот момент был на линии соприкосновения. Мы видели позиции врага из этого города. И дети сами, их родители подтверждали. Вот мы на месте, мы вернулись и готовы подтвердить и показать любые документы, как мы выезжали, как мы проходили границы, как мы возвращались".

Общественный деятель считает, что двух-трех недель детям хватает, чтобы соскучиться и желать всей душой вернуться к себе на родину. "Все те тысячи детей, которые приехали к нам в Беларусь, они вернулись, - подчеркнул он. - Как бы хорошо здесь не было, как бы им прекрасно здесь не чувствовалось, у них есть свой "родны кут", у них есть своя деревня, свой город родной, своя улочка, своя школа, детский сад. Папа или мама, которые ждут их обратно. Все возвращались".

Он рассказал, что билеты закупаются туда и обратно, часто это белорусский железнодорожный транспорт.

"За каждого ребенка я лично отвечаю, - заверил Алексей Талай. - Каждый под моей росписью, все документы финансовые хранятся в наших архивах. Здесь никто никогда и спустя 10 лет не сможет как-то сыграть на этом в негативном ключе".