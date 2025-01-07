Это другое | Запад боится услышать правду. Помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе 07.01.2025

Для нас помощь - это благо, а для тех, кто начал гражданскую войну в 2014 году на территории Украины и тех, кто поддерживает боевые действия там, вооружая ВСУ снарядами, ракетами, для этой стороны помощь нуждающимся - это зло. И объясняют они ЭТО своим людям, придумывая разные небылицы. Например, что Лукашенко и Талай воруют детей в Украине и чуть ли их не едят. МИД Беларуси и Алексей Талай неоднократно приглашали европейских дипломатов, аккредитованных в Беларуси, навестить детей, которые прибыли на отдых и оздоровление в нашу страну. Но они отказались. Значит ли это, что они бояться услышать от детей Донетчины и Луганщины правду?